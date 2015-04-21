Abdulhamit Gül: Yeşilvadi Görkemli Ve Çok Güzel Bir Park

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin en büyük parkı Yeşilvadi’yi gezdi. Gül, “Yeşilvadi gördüğüm en görkemli ve güzel parklardan birisi” dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdulhamit Gül ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hakan Kurt, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile beraber Yeşilvadi Parkı’nı gezdi. 1 milyon 700 bin metrekare alan üzerine kurulan Yeşilvadi’den etkilendiğini dile getiren Gül, çok görkemli ve güzel bir park olduğunu söyledi.Yeşilvadi’nin yakın zamanda açılacağını ifade eden Abdülhamit Gül, “Sayın Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na geziden dolayı teşekkür ederim. Yeşilvadi’yi ilk defa gezme fırsatı buldum ve gerçekten gördüğüm en güzel ve görkemli parklardan birisi olduğunu düşünüyorum. Burası Türkiye’nin en büyük parkı olarak hizmete açılacak. Güzel olan yanlarından birisi de sürekli gelişerek büyüyecek bir park olması. Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için de önemli bir eser olmuş, belki burası bu büyüklükte bir yeşil alan değil de çarpık kentleşmiş bir alan olacaktı. Çok büyük bir konser alanı, geçlerimiz için çeşitli etkinliklerin olacağı birçok ortamı birlikte sunan görülmeye değer bir park olmuş. Yakın bir zamanda burası için çok güzel bir açılış yapılacak ve Gaziantepli hemşerilerimiz bu parkımızdan yararlanacak” diye konuştu.