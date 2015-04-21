Abdulhamit Gül, Kılıçdaroğlu’nun Seçim Vaatlerini Eleştirdi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, CHP’nin Seçim Vaatleri ve gündemdeki diğer konularla ilgili değerlendirmeler de bulundu.Gül, çözüm sürecinin garantisinin AK Parti olduğunu belirterek, CHP’nin seçim vaatlerinin gerçekle bağdaşmayan hayali vaatler olduğunu söyledi. Gül ayrıca, mevcut parlamenter sistemin Türkiye’ye dar geldiğini, Türkiye için en uygun sistemin başkanlık sistemi olduğuna vurgu yapan Gül, şöyle konuştu:”AK Parti’nin 13 yıllık reform kazanımlarının bir anayasayla taçlandırılması lazım, çözüm sürecinin anayasayla taçlanması lazım, ekonomik ve siyasi istikrarın anayasayla taçlanması lazım. Artık parlamenter sistem taşıyamıyor koalisyon dönemlerinde bir ekonomik krize istikrarsızlığa Türkiye’nin bu milletin tahammülü yok. Bu yüzden anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Bu millet bunu bekliyor, biz de bunu gerçekleştirmek için çalışacağız. Çözüm sürecinin garantisi AK Partidir. Çözüm süreci bu milletin Türküyle, Kürdü ile 77 milyon insanıyla bir refaha bir huzura ulaşması AK Partinin siyasi başarısıdır. CHP programına baktığınızda Türkiye gerçeğiyle hiç bağdaşmayan farklı bir evrende yaşıyormuş gibi bir seçim vaadinin olduğunu görüyoruz. Vaatlerine bakıldığında da hiçbir şekilde tutarlı olmayan hayali, gerçekle bağdaşmayan bir takım vaatler var. Bunu ne şekilde hangi bütçeyle gerçekleştireceği açık değil. Maliye Bakanımızın dediği gibi bunu gerçekleştirse benimde oyum CHP’ye böyle bir şeyin olması imkânsız. Türkiye’de Parlamenter sistem Türkiye’nin gelmiş olduğu demokrasiye dar gelmektedir. Burada bizim için milletimizin de beklentisi odur ki, Türkiye’ye en uygun sistem başkanlık sistemidir. Ve AK Parti 7 Haziran seçimlerinde yeni anayasayla birlikte başkanlık sistemi yasamanın, yürütmenin ve yargının kendi aralarında kuvvetlerin ayrı olduğu ve denetlenir olduğu ve birbirinden bağımsız güçlerin egemen olduğu demokratik sistem başkanlık sistemi Türkiye’ye en uygun sistemdir. CHP burada da kendini inkâr etmektedir. Parlamenter demokrasiyi o kadar savunuyordunuz da Parlamento’nun ırzına geçilirken, darbeye uğrarken neredeydiniz? CHP bu programla 28 Şubat dönemi uygulamalarını vaat ediyor. Yine yasakçı uygulamalara döneceğini vaat ediyor. Eğitim sistemini 1+8+4 olarak yapacağım diyor bu ne demektir bunu aziz milletim çok iyi bilmesi lazım bu kesintisiz eğitime dönüş demektir yani imam hatimlerin kapatılması anlamına gelir” dedi.