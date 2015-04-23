Giresun’da Fındık Sektörü Yeni Bir Yatırım Kazandı

Vali Hasan Karahan tarafından Piraziz ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun desteğiyle yapılan fındık işletme tesisinin açılışı gerçekleştirildi.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun destekleriyle hizmete giren tesisin açılışı, Vali Hasan Karahan tarafından yapıldı.Açılışta kısa bir bilgi veren firma sahibi Erol Turan, daha önce amatörce yürüttüğü fındık satış işlemlerini TKDK’nın desteğiyle profesyonel hale getirdiğini belirtti. Yaklaşık 250 bin liraya mal olan tesisin 80 bin TL’sinin TKDK katkısı olduğunu belirten Turan, amaçlarının fındığı işlenmiş bir şekilde halka arz etmek olduğunu söyledi.Giresun’da böyle güzel tesislerin açılmasından mutlu olduğunu belirten Vali Karahan da fındığın başkenti olan kentte bu tür tesislerin çoğalması gerektiğini kaydetti ve işletme sahibi Turan’a teşekkür etti.Nuri Genç hoca tarafından yapılan duanın ardından açılış kurdelesi Vali Karahan tarafından kesildi ve tesisin bölümleri gezildi.Açılışa Vali Hasan Karahan, İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, Piraziz ve Bulancak kaymakamları ve belediye başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.