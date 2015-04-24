Giresun İl Özel İdaresi’ne Olağanüstü Borçlanma Yetkisi

Giresun İl Genel Meclisi olağanüstü gündemle toplanarak İl Özel İdaresi’ne 15 milyon TL borçlanma yetkisi verildi.İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel başkanlığında toplanan meclis üyeleri İl Özel İdaresi bünyesindeki iş makinelerinin yetersizliğinden dolayı 20 adet kamyon, 2 adet karmik alımı ve köy yollarının iyileştirilmesi amacıyla İl Özel İdaresi’ne 15 milyon TL borçlanma yetkisini oy çoğunluğuyla verildi. CHP Grup Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, İl Özel İdaresi’ne borçlanma yetkisi verilmesine dair gündem maddesi üzerine yaptığı konuşmada İl Özel İdaresi’nin bütçesinin yüzde 60 oranında borçlanmasının doğru olmadığını söyledi.Yılmaz “Biz iş makine parkının genişletilmesine, iyileştirilmesine değil, borçlanmaya karşı çıkıyoruz. Yeni borçlanma yetkisiyle birlikte bütçemizin yüzde 60’ı oranında borçlanmış olacağız.Bu zaten yeterince hizmet gitmeyen ilçelerin payından daha da kısılacağı anlamına gelmektedir.Yine hedefinizde 2019 yılında il özel idaresi kapatılarak bütünşehir olması gündemde ya olamazsak ne olacak. O zaman ciddi anlamada bütçesinin yüzde 60’ı borç olan bir bütçeyle hangi hizmet yapılabilir. Ayrıca bu konu neden olağan üstü toplanarak seçim öncesine sıkıştırılmaktadır. Bunu seçim yatırımı olarak değerlendirip, manidar buluyoruz” dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Ziya Köse ise “Elimizde yeterli iş makinesi bulunmamaktadır. Yaz sezonuyla birlikte çalışmalar başlayacaktır. Bu çalışma sezonunu iyi değerlendirmek adına yapılan bir çalışmadır. Yapılacak borçlanmada halkımıza daha iyi hizmet verebilmek adınadır” dedi.