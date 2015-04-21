Giresun 3. Organize Sanayi Bölgesi İstiyor

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu Giresun’a 3. Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) artık bir ihtiyaçtan çok şart olduğunu söyledi.Konuyla ilgili açıklama yapan Çakırmelikoğlu ”Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil gibi ilimizin doğu bölgesinde bulunan ilçelerimiz sanayi ve ticaret potansiyeli olan ve bu alanda büyüye bilecek bir bölgemizdir. GTSO olarak bu bölgenin sanayi altyapısına yönelik yaptığımız çalışmalar kapsamında ciddi bir potansiyel karşımıza çıktı. Sanayileşme açısından uygun ve talebin olduğu doğu bölgemize mutlak Organize Sanayi planlanmalıdır. Sadece çay üzerinden birçok tesisimizin bulunduğu, metal ürünleri ve fındık mamulleri üretim tesislerinin arttırılması ve yeni ek tesisler inşa edebilmeleri için OSB bu bölgede şart. Giresun’da kurulu bulunan OSB mevcut kapasitesinin dolu olması, Bulancak için 150 civarından yatırımcı başvurusu dikkate alındığında ilimizin doğu yakası için özellikle Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil bölgesi arasında ulaşım destekli bir OSB kurulması elzemdir. Bölgemizin turizme öncelikli yapısında sanayileşme, mevcut tesislerin modernizasyonu ve kapasite yükseltmesi yeni ek yatırımlar önemlidir. Bir ülkenin ve bölgenin kalkınmasında sanayi olmazsa olmazdır. Bu açıdan Giresun’un doğu bölgesi için bu yatırıma ihtiyaç vardır. Giresun sanayi alt yapısı olmayan bir il değildir. Giresun’a şu gün itibarıyla 3. Organize Sanayi Bölgesi lüks değil ihtiyaçtır. Bu bölgenin artılarına baktığımızda Tirebolu bölgesi için planlanan demiryolu, Tirebolu-Torul yolunun stratejik önemi ve bu bölgeye uzun vadede mutlak bir limanın kurulacak olması OSB’yi ister istemez zorunlu kılmaktadır” dedi.