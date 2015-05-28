Fındık Dalda Küfleniyor

Fındığa kar ve dolu yağışından sonra şimdi de küf hastalığı zarar veriyor. Küresel ısınmaya bağlı değişen mevsim şartlarından kaynaklandığı belirtilen küf hastalığı fındığın içini doldurmadan daldan düşmesine yol açıyor. Çiftçilerin küllenme de dedikleri hastalıkla zirai mücadele için araştırmalar yapılıyor.Fındık üreticileri arasında yoğun kar yağışı ve don hasarından sonra şimdi de küf paniği başladı. Geçen yıl zirai don afeti yaşayan fındık üreticileri şimdi de fındık çotanaklarının ve ağaçların dış kısmını saran küf hastalığının görülmesi üreticiler arasındaki endişeyi arttırdı.Fındık Araştırma İstasyonu tarafından ise küf hastalığıyla mücadele için çeşitli ilaç araştırmalarının devam ettiği belirtildi. Yapılan araştırmalar sonucunda küf hastalığına etki edecek bazı ilaçların halen denenme aşamasında olduğunu belirten Giresun’daki Fındık Araştırma İstasyonu Müdürü Gökhan Kızılcı, hastalık ve korunma yöntemleriyle ilgi bilgi verdi. Kızılcı "Hastalık tamamen yaprakları kaplayarak bitkinin fotosentez yapmasını engelliyor. Ciddi bir hastalık. Eğer gerekli zirai mücadele yapılmazsa ürüne zarar vererek dökülmesini sağlıyor. Bu hastalık değişen mevsim şartlarından dolayı bölgemizde görülmeye başlamıştır. Halk arasında küf hastalığı olarak bilinen bu hastalık diğer bir adıyla mantar hastalığıdır. Bu hastalıkla ilgili bir süredir araştırmalar yapmaya başladık. Bazı ilaçlar bulduk ancak ilgili bakanlıktan ruhsat alınması gerekmektedir. Ancak üreticilerimize kısa vadede küf hastalığıyla ilgili kükürtlü ilaç kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra bu hastalığın ilk başladığı yerler dip sürgünleridir. Buralar iyice temizlenmeli ve bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Dip sürgünlerini temizleyip bahçede bırakırsak gelecek yıl hastalığın devam etmesine fırsat vermiş oluruz” dedi.