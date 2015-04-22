Gümüşhane Beyaz Örtüsünü Giydi

Gümüşhane kent merkezinin yamaçları ve yüksek bölgeler gece gerçekleşen kar yağışının ardından beyaza büründü.Son günlerde hava sıcaklığının mevsim normalleri altına düşmesinin ardından dün gece yarısından sonra başlayan kar yağışı nedeniyle şehrin yamaçları ile yüksek bölgeler beyaza büründü.Hafta sonuna kadar devam etmesi devam etmesi tahmin edilen yağışların bugün ve yarın yüksek kesimlerde kar, diğer bölgelerde karla karışık yağmur olarak devam etmesi beklenirken, havaların Cumartesi gününden itibaren ısınacağı tahmin ediliyor.Gümüşhane’de bazı merkezlerde dün gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Merkez 0, Köse 0, Kelkit -2, Şiran -1, Torul 2, Kürtün 2, Zigana -4.