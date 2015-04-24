AGD Gümüşhane’de Mısır’da Ki Hukuksuzlukları Protesto Etti

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gümüşhane Şubesi, Mısır’da gerçekleşen darbenin ardından ortaya çıkan hukuksuzluk, adaletsizlik ve hak ihlallerini protesto etti.Merkez Kemaliye Camii önünde Cuma namazı çıkışında gerçekleştirilen eylemde konuşan AGD Gümüşhane Şube Başkanı Naci Şenel, Mısır’da ilk bağımsız ve serbest seçimle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi ve arkadaşlarına karşı işletilen haksız sürecin devam ettiğini ve verilen cezanın askeri cunta tarafından verildiğini söyledi.Konuşması sırasında beraberindeki grubun sık sık slogan attığı açıklamasında Şenel, Mursi ve arkadaşlarına ceza veren askeri cuntanın 2 yıl önce üç bini aşkın sivili şehit etmekten kaçınmadığına değinerek, “Bu idam kararları ve cezaların hiçbir şekilde insan hakları, özgürlükler ve adaletle bir ilgisi yoktur. Mursi ve Müslüman Kardeşler hakkında verilen saçma sapan kararlar bizi şaşırtmamıştır. Yaşanan bu hukuk dışı sürece Batı’nın sessiz kalması elbette ırkçı emperyalizmin izlediği stratejinin bir gereğidir.” dedi.İslam coğrafyalarında yaşanan bu tür olayların hem İslam ülkelerinin her birinde toplumu bir arada tutan bağları koparmaya hem de İslam ülkelerinin ortak bir anlayış etrafında bir araya gelmelerini sabote etmeye yönelik olduğuna vurgu yapan Şenel, AGD olarak yeryüzünde ezilen, sömürülen, yoksul ve yoksun bırakılan ve insanlarının oluk oluk kanı akıtılan tüm toplumların bu zulümlere karşı ortak bir irade beyanıyla bir araya gelmesi gerektiğine inandıklarını kaydetti.Zalimlerin karşısında ve mazlumların yanında yer alışta sahici olmak gerektiğini dile getiren Şenel, “Yaşanılan son Ermeni olaylarını da göz önüne alırsak, yüzümüze karşı başka türlü konuşanlar arkamızdan hiç gocunmadan türlü işler çevirmektedir. Bu da bize tekrar gösteriyor ki Müslümanın Müslümandan başka dostu yoktur.” diye konuştu.