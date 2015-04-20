Seyitgazi Müftülüğünün organizasyonuyla tertip edilen programa Yapıldaklı vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Seyitgazi imam hatiplerinden Tevhid Kürşad Şahin ve İsmail Tekeli’nin Kur’anı Kerim ziyafetiyle başlayan programa, Seyitgazi Müftüsü Yaşar Cengiz’in "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı" konulu sohbetiyle devam edildi. Programın sonunda katılanlara Kutlu Doğum Aşı ikram edildi.
Yapıldak Mahallesinde Kur’an Ziyafeti
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Yapıldak mahallesinde Kutlu Doğum Haftası programı düzenlendi.Seyitgazi Müftülüğünün organizasyonuyla tertip edilen programa Yapıldaklı vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Seyitgazi imam hatiplerinden Tevhid...
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Yapıldak mahallesinde Kutlu Doğum Haftası programı düzenlendi.
Seyitgazi Müftülüğünün organizasyonuyla tertip edilen programa Yapıldaklı vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Seyitgazi imam hatiplerinden Tevhid Kürşad Şahin ve İsmail Tekeli’nin Kur’anı Kerim ziyafetiyle başlayan programa, Seyitgazi Müftüsü Yaşar Cengiz’in "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı" konulu sohbetiyle devam edildi. Programın sonunda katılanlara Kutlu Doğum Aşı ikram edildi.
Seyitgazi Müftülüğünün organizasyonuyla tertip edilen programa Yapıldaklı vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Seyitgazi imam hatiplerinden Tevhid Kürşad Şahin ve İsmail Tekeli’nin Kur’anı Kerim ziyafetiyle başlayan programa, Seyitgazi Müftüsü Yaşar Cengiz’in "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı" konulu sohbetiyle devam edildi. Programın sonunda katılanlara Kutlu Doğum Aşı ikram edildi.
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