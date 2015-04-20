Yapıldak Mahallesinde Kur’an Ziyafeti

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Yapıldak mahallesinde Kutlu Doğum Haftası programı düzenlendi.Seyitgazi Müftülüğünün organizasyonuyla tertip edilen programa Yapıldaklı vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Seyitgazi imam hatiplerinden Tevhid...

Yapıldak Mahallesinde Kur’an Ziyafeti
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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Yapıldak mahallesinde Kutlu Doğum Haftası programı düzenlendi.
Seyitgazi Müftülüğünün organizasyonuyla tertip edilen programa Yapıldaklı vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Seyitgazi imam hatiplerinden Tevhid Kürşad Şahin ve İsmail Tekeli’nin Kur’anı Kerim ziyafetiyle başlayan programa, Seyitgazi Müftüsü Yaşar Cengiz’in "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı" konulu sohbetiyle devam edildi. Programın sonunda katılanlara Kutlu Doğum Aşı ikram edildi.
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