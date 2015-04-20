Vali Tuna, Vergi Dairesi Başkanı Özbakır’ı Makamında Ziyaret Etti

Vali Güngör Azim Tuna, Vergi Dairesi Başkanı Osman Özbakır’ı makamında ziyaret etti.Başkanlığa gelişi esnasında Vali Tuna’yı Başkan Osman Özbakır, Grup Müdürleri Ziya Çizioğlu, Hüseyin Acar, Mevlüt Çetin ve Sedat Şahin karşıladı. Daha sonra yapılan çalışmalar hakkında Vali Tuna’ya bilgi veren Başkan Özbakır, Gelir İdaresi Başkanlığının 16 Ocak 2015 tarihli onayı ile Yunus Emre, 2 Eylül, Battalgazi ve Taşbaşı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin kapatılarak, 6 Şubat 2015 tarihi itibariyle Başkanlık bünyesinde tek çatı altında faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Başkan Özbakır, Vali Tuna’nın yapmış olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.Göstermiş olduğu misafirperverlik için Başkan Özbakır’a teşekkür eden Vali Tuna, vatandaşlarımıza kaliteli bir hizmet sunulmasında vergilerin büyük bir gereksinim olduğunu belirtti. Vergilerin zamanında ödenmesinin önemli bir sorumluluk olduğunu aktaran Vali Tuna, anayasal bir yükümlülük olan vergi ödemenin, en önemli vatandaşlık görevlerinden biri olduğunu kaydetti.