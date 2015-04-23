Saadet Partisi Kadın Gençlik Kollarının 23 Nisan Kutlaması

Saadet Partisi Eskişehir İl Kadın Gençlik Kolları üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Hamamyolu’nda çocuklarla buluştu.Çocukların insanlığın ortak ümidi, geleceği ve en önemli hazinesi olduğunu söyleyen Saadet Partisi Kadın Gençlik Kolları İl Başkanı Sebile Semet, "Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir. Unutmayalım ki bir ülkenin asıl gücü topu, tankı, tüfeği değil; imanlı ve inançlı evlatlarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Saadet Partisi Kadın Gençlik Kolları olarak tüm çocuklarımızın gerçek bir çocuk bayramı yaşayabileceği yeni bir dünyayı kurmak ümidiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyoruz" dedi.Yoldan geçen çocuklara balon dağıtan parti görevlilerine milletvekili adayları da eşlik etti. Türk bayraklarını da çocuklara hediye eden görevliler, çocuklara sevgi gösterilerinde bulundular.