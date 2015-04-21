Peygamber Sevgisi Salona Sığmadı

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde Sarıcakaya Anadolu İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan Kutlu Doğum Haftası programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.Kutlu Doğum Haftası programı, Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlendi. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan program, daha sonra Peygamber Efendimizin (S.A.V.) hayatının anlatılması ile devam etti. İlahi ve şiirlerin sunulduğu programda duygulu anlar da yaşandı. Gecede katılanlara karanfil ve aşure ikramı yapıldı.Programa Sarıcakaya Belediye Meclis Üyesi Kadir Sevim,Sarıcakaya İlçe Müftüsü Hasan Başkırık, Sarıcakaya Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hasan Yıldız,Öğretmenler, öğrenciler ve ilçedeki bazı vatandaşlar katıldı.