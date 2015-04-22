Öğrenci Ve Velilerine Kapadokya Gezisi

Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulu’nun 4/C sınıf öğrencileri ve velilerine, sınıf öğretmeni Mehmet Ayaz önderliğinde Kapadokya gezisi gerçekleştirildi. İki gün süren turda öğrenci ve veliler, Kapadokya bölgesi, Nevşehir olmak üzere Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri’ye yayılan Peribacaları alanı gezdi. Tarihi yerler, doğa güzellikleri, yer altı şehirleri vadiler ve köyleri gezen öğrenciler ve veliler bu turdan çok memnun kaldıklarını belirterek bu tür etkinliklerin devam etmesini istediler.