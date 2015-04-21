Odunpazarı’nda Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri

Eskişehir Odunpazarı İlçe Müftülüğü, 2015 yılı Kutlu Doğum Haftası dolayısı ile çeşitli programlar uygulayarak toplumun farklı kesimleri ile buluşuyor.İlçe Müftülüğü, programlarını sadece cami ve Kur’an Kursları ile sınırlandırmayıp sosyal hayatın her alanında olma gayretine devam ediyor. Bu kapsamda 8 anaokulu ziyaret edilirken, 2 bin çocuğa Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle çikolata ve balon dağıtımı gerçekleşti. İlçe Müftüsu Burhan Çakır ve Şube Müdürü Dr. Hasan Hayri Çırak’ın koordineli bir şekilde gerçekleştirdiği ziyaretler güzel sahnelerin oluşmasına neden oldu. 75. Yıl Mahallesi Vali Bahattin Güney Anaokulunda çocuklarla buluşan İlçe Müftüsü Burhan Çakır, tüm sınıfları tek tek gezerek öğretmenlere gül verirken, ana sınıfı öğrencileriyle de birer birer sohbet etti. Çocuklara “Peygamberimizin ismi nedir?”, “Kutlu Doğum Ne demektir?” diye soran İlçe Müftüsü Çakır’a çocuklar genelde doğru cevap verirken, İlçe Müftümüzde çocukları ve öğretmenleri Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle tebrik etti. Anaokulu öğretmenleri ve çocuklar bu ziyaretten duydukları mutluluğu ifade ederken, çocuklar İlçe Müftümüze "Müftü amca, yine gel" diye seslendiler.Odunpazarı İlçe Müftülüğü tarafından Eskişehir Devlet Hastanesinde yatan hastalar da ziyaret edildi. Hastanede yatan hastalarımıza şifa dileklerinde bulunulurken, peygamberimizi temsil eden ve Kutlu Doğumu hatırlatan gül dağıtımı gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Burhan Çakır, Kur’an kursu öğreticileri ve daire personelimizin katıldığı etkinlikte, hastane çalışanlarının, hastanede yatan hastaların, refakatçilerinin Kutlu Doğum Haftasını kutlandı.Öte yandan Hamamyolu’nda esnafa ve vatandaşlara da Kutlu Doğumu hatırlatan gül dağıtıldı. İlçe Müftüsü Burhan Çakır’ın yanı sıra din görevlileri ve daire personeli esnafın ve vatandaşların Kutlu Doğum Haftasını kutladı. Esnaf ve vatandaşlar da gül almaktan ve bu etkinlikten dolayı mutluluklarını ifade ettiler.