Odunpazarı Köylerinde Yol Sorunu Çözülüyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, mahalle statüsü kazanan bazı köylere ziyaret gerçekleştirdi.Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı ilçesi sınırlarında bulunan Ağapınar, Sevinç ve Karahüyük mahallelerini ziyaret etti. Başkan Kurt ayrıca Alpu ilçesine bağlı Karakamış ve Bahçecik mahallerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirdiği ziyaret sırasında mahalle sakinlerinin istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Kurt, mahalle statüsü kazanan köylerin Odunpazarı Belediyesi için çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Kurt, merkezdeki mahallelerin aldığı hizmeti, kırsalda bulunan mahallerinde alacağını vurguladı. Kurt, “Odunpazarı Belediyesi olarak mahalle statüsü kazanan köylerde yol sorununu çözmeye başladık. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde vatandaşlarımız çamurdan ve tozdan kurtulacak. Vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşayabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Sizlerin de desteği ile bu bölgeleri canlandıralım ve geliştirelim” şeklinde konuştu.Mahalle sakinleri, Başkan Kurt’un gerçekleştirdiği ziyarette istek ve şikayetlerini bire bir aktarma şansı bularak, cevaplarını Başkan Kurt’tan dinlediler.