Köy Enstitüsü Eğitimcilerinin İsimleri Parklarda Yaşayacak

Odupazarı Belediyesi tarafından, ilçe genelinde yapılan parkların bir kısmına Köy Enstitüsü’ndeki eğitimcilerin isimleri verildi.Odunpazarı Belediye Meclisinin aldığı karar gereğince Çifteler Köy Enstitüsüne emeği geçmiş insanların isimlerini parklarda yaşatıyor. Köy Enstitülerine emeği geçen eğitimcilerden Hasan Ali Yücel’in ismi Gültepe mahallesinde yapılan parka, Saffet Arıkan’ın ismi Büyükdere mahallesinde yapılan parka ve Yahya Özsoy’un ismi Gökmeydan mahallesinde yapılan parka verildi. Bunların yanı sıra Sümer mahallesinde yapılan parka Mehmet Rauf İnan, 71 Evler mahallesinde yapılan parka İsmail Hakkı Tonguç, Vişnelik mahallesinde yapılan parka Talip Apaydın isimleri verildi. Ayrıca Gültepe mahallesinde bulunan bir parka da “Köy Enstitüleri Parkı” isimi verildi.Uygulamayı vefa örneği olarak gördüklerini ifade eden Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, kente emeği geçen değerli eğitimcilerin adını yaşatmak ve onları genç nesillere tanıtmanın çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Kurt, "Köy Enstitüleri, biz varız, biz yaparız, biz üretiriz, biz başarırız diyen bir öz güven destanıdır. Köy enstitüleri aydınlık yürüyüşümüzün en önemli kilometre taşıdır. Bu aydınlanmanın öncüsü olan eğitimcilerimize vefamızı bu şekilde yerine getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.