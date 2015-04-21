Kent Konseyi’nden ESOGÜ Hastanesi’nde Yatan Hasta Çocuklara Ziyaret

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi üyeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.Kurul üyeleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi servislerinde yatan hasta çocukları ziyaret etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hastanede geçiren çocuklara günün anısına hediyeler de dağıttı.