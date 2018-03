Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu’nun Kutlu Doğum Programı

Vali Güngör Azim Tuna ve eşi Pervin Tuna, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle, Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan programa katıldı.Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen program, ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Hz. Peygamberinin insanlığa her yönüyle rol model olduğunu kaydeden Vali Tuna, programda yaptığı konuşmada, “Her şehrin bereketini ortaya koyan manevi dinamikleri vardır. Bu bakımdan Türk dünyasında marka şehir olan güzel şehrimizin de; gönül yönümüzü ve yolumuzu şekillendiren manevi dinamikleri vardır. Eskişehir’in bağrından yükselen Yunus’un sesi, nefesi ve gönül memleketimizde hâlâ yankılanan tek bir “aşk” hecesi bu bakımdan çok değerlidir. Yunus Emre 8 asır önce, “Risâletü’n Nushiyye” adını verdiği nasihat kitabında bize şöyle seslenir: “Neyi seversen imanın odur” Yani demek ki neyi sevdiğimiz çok önemlidir sevgili çocuklar. Kişinin sevdiği ile beraber olacağı bir gün için, bu dünyada neyi, kimi sevdiğimiz çok önemlidir. Hz. Peygamberimizi sevmek demek ise tek bir kişiyi sevmenin ötesinde yüksek bir değere sahiptir. Onu sevmek ve ona inanmak Yüce Yaratıcı’nın bir emri olduğuna göre her şeyden önce, onu sevmek imanın şartlarından biridir. Onu sevmek demek, bütün insanlığı bir tarağın dişleri gibi eşit görmek, bütün yaratılmışı -din, dil, mezhep ayırt etmeksizin- Yaradan’dan ötürü sevmek demektir. Onu sevmek, kimseye kin gütmemektir. “Giderdim gönlümden kini, kin tutanın yoktur dini” diyebilmektir Yunusca. Komşusu aç yatarken tok yatmamaktır. Onu sevmek, doğru sözlü olmaktır, herkesin sözüne ve sadakatine inandığı “emin” bir insan olmaktır. Onu sevmek, insanlığa yararlı işler üretmektir. Onu sevmek, her durum ve şartta öfkemizi kontrol etmektir. Kibirlenmemek, hor görmemektir. Onu sevmek, paylaşmaktır. Yani onu sevmek, kısaca güzel ahlaklı olmak demektir. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Hz. Peygamberimiz, her yönüyle rol model edinilmesi gereken biridir. O, insanlığın en hayırlısıdır. Öyle ki Hz. Muhammed’e (SAV) yabancı bir gözle, dışarıdan bakılsa bile vicdanlardaki hakikat, kapısı açık olan kalbin derinliklerinden yol bulup dile gelecektir. Bunun en güzel örneği Alman şair ve yazar Wolfgang von Goethe’dir. O, “ben tarihte örnek olacak bir insan aradım, Hz. Muhammed’i buldum.” diyebilecek kadar Hz. Peygamberimize hayranlık beslemiştir yüreğinde. Bugün bu güzel akşamı daha da güzelleştiren bu programda sevinerek şahit oluyoruz ki çocuklarımızın bir damla yüreğinde Hz. Peygamberimize dair bir aşk ummanı dolup taşmıştır. Nitekim Türk dünyasının hangi coğrafyasında ya da ne zaman yaşamış olursa olsun bütün gönül mimarlarımız, bizlere aynı yönü göstermiştir. Bunu Türk Dünyası Kültür Başkenti sürecinde gerek yaptığımız etkinliklerde gerek Türk dünyası gezilerinde hep beraber daha iyi idrak ettik. Türk dünyasının gönül yönü ve yolu birdir. Bu yola sadık kalarak iyiliğe, güzelliğe, hayra ve barışa dair işler üretmek temennisiyle programda emeği geçenlere teşekkür ediyor; hepinizi en kalbi hislerle selamlıyor, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum” dedi.Okul Müdürü Mehmet Çetin ise, öğrenciler tarafından hazırlanan Kutlu Doğum Haftası programına katılan herkese teşekkür etti.Konuşmaların ardından programda öğrenciler; Kur’an-ı Kerim tilaveti ve meali, şiirler, ilahiler, skeç, Hadis-i Şerif sunumu ile Peygamber efendimizin “Veda Hutbesini” Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca ve işaret diliyle okudular.Program sonunda Vali Tuna ve eşi Pervin Tuna, sahneye çıkarak öğrencileri ayrı ayrı tebrik etti.Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Tuna ve eşi Pervin Tuna, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.