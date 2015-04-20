Gözlemeler Kutlu Doğum Haftası İçin

Eskişehirli kadınlar, Kutlu Doğum Hastası dolayısı ile açılan kermeste, çeşitli ürünlerin satışının yanı sıra pazar alanında yaptıkları gözlemeleri de sattılar.Odunpazarı İlçe Müftülüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası sebebi ile Yenikent mahallesindeki Pazar yerinde bir kermes düzenlendi. Kermese, Yenikent ve Gültepe mahallelerinden çok sayıda kadın katıldı. Bazı kadınlar, kurulan stantlarda evlerinden geçirdikleri çeşitli yiyecek ve giyecek malzemeleri satarken, bazıları da kurdukları tezgahlarda gözleme yaptılar. Büyük bir titizlik içinde çeşitli malzemelerden gözleme yapan kadınlar, hayırlı bir amaca hizmet için düzenlenen kermese kendilerinin de bu şekilde bir katkı sunmaktan mutlu olduklarını anlattılar. Kadınlar, hem kermese katılan, hem de kermesi gelip ziyaret edenlere hazırladıkları gözlemeleri sattılar. Bazı vatandaşlar, aldıkları gözlemeleri hemen oracıkta yerden, bazıları da evlerine götürdüler.