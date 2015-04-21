Eskişehirli Sporcudan Büyük Başarı

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Antalya’da düzenlenen Dünya Okullar Arası Oryantiring Şampiyonası’nda Eskişehir’i temsil eden Elif Gökçe Avcı üçüncülük kazanarak büyük bir başarıya imza attı.Kemer ilçesinin Tekirova Mahallesi’nde başlayan şampiyonaya 22 ülkeden 650 sporcu katılıyor. Antalya’daki şampiyonada elde edilen derecelerin önemli olduğunu söyleyen Oryantiring Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Tekin Çolakoğlu, şampiyonada 3. olan Elif Gökçe Avcı’yı kutladı. 2013 yılında oryantiring branşının okul sporları kapsamına alınmasıyla birlikte çok kısa sürede uluslararası başarıya ulaşıldığını söyleyen Çolakoğlu, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy’a da teşekkür ettiğini belirtti.