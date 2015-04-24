Eskişehir’de ‘Soykırım’ Protestosu

Eskişehir’de bir grup dernek ve parti üyesi, 1915 olaylarının 100’üncü yılında gündeme gelen ‘Ermeni soykırımı’ iddialarını protesto etti.Porsuk bulvarı Adalar mevkinde toplanan aralarında Türkiye Gençlik Birliği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği üyeleri ve Vatan Partisi milletvekili adaylarının da bulunduğu yaklaşık 200 kişi soykırım iddialarına karşı protesto eylemi yaptı.Meşaleler eşliğinde yürüyüşe yapan grup, ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz!’, ‘100 yıl geçse de, geçilmez Çanakkale’, ‘Soykırım yapmadık vatan savunduk’ şeklinde sloganlar attı. Hamamyolu Caddesi üzerinden Eskişehir Valiliği önüne gelen grup burada durarak yine slogan attı.Grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Birliği Eskişehir İl Başkanı Onur Erkol, 1915 olaylarının 100’üncü yıl dönümü nedeniyle Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Ermeni Diasporası ve yerli işbirlikçilerin Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alan saldırıları ve Türk milletini aşağılayan söylemlerin yoğunlaştığını söyledi. Erkol, “Benzer acıları biz onurlu Türk milleti acımızı sırtımıza vurup bugüne kadar sessizce taşıdık. Bu sessizliğimizden dolayı bizi uysal koyun yerine koymak isteyenlere karşı buradayız. Bugün bizi mahvetmek, yok etmek isteyen emperyalistler ve işbirlikçilerine karşı yalanlarını yırtıp çöpe ve Lozan’ı suratlarına çarpmak için buradayız. Birbirimizin hakkını aramak, tek yumruk, tek kalp olmak için buradayız. Atalarımızın ve çocuklarımızın alnına soykırımcı damgası vurdurmamak, vatanımıza, atalarımıza, tarihimize ve geleceğimize sahip çıkmak için buradayız” ifadelerini kullandı.Öte yandan grup, valilik önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından olaysız şekilde dağıldı.