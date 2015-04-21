Çalıştay Katılımcılarına Sertifika

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı” katılımcıları için sertifika dağıtım töreni düzenlendi.Belediye Başkan yardımcıları, daire müdürleri, Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mustafa Asım Elbinsoy ve belediye personelinin katıldığı törende Başkan Kurt, çalıştayda görev alan eğitimcilere plaket verdi. Başkan Kurt, törende yaptığı konuşmada, Odunpazarı Belediyesi’nin kadın, erkek eşitliği açısından önemli ve başarılı bir çalışmaya imza attığını söyledi. Kurt, kadına yönelik ayrımcılık ve istismarın asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, “Biz bu farkındalığı yakaladık. Biz her alanda eşitliği savunan bir mantıkla hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.Başkan Kurt, tören bitiminde, toplumsal cinsiyet eşitliği konulu afiş çalışmalarından oluşan sergiyi gezdi.