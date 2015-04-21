Bir Oyuncak Bin Umut

Eskişehir Kent Konseyi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, rahatsızlıkları nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri ve Onkoloji Bölümlerinde tedavi gören çocuklara oyuncak ve kitap hediye etti.23 Nisan haftasında çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi gören çocukları gülümsetebilmenin, geçirmekte oldukları hastalığa karşı onların dayanma gücünü arttıracağı düşüncesi ile Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ile beraberindeki heyet tarafından oyuncak ve kitap dağıtıldı. Konsey olarak çocukların her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınması gerektiğini düşündüklerini söyleyen Akçasoy, “Çocuklar yaşama sevincimiz, geleceğimizin güvencesidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır’ sözünden hareketle çocuklarımızın geleceğin ikbal ışığı olduğu bilincindeyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacağımız bu anlamlı haftada, hastanemizde tedavi gören çocuklarımızı bir nebze olsun gülümsetebilmek ve onlara ne kadar değer verdiğimizi hissettirebilmek için buradayız” ifadelerini kullandı.