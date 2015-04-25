Balkan Ve Rumeli Türkleri Konfederasyonu’ndan Başkan Büyükerşen’e Ziyaret

Balkan ve Rumeli Türkleri Konfederasyonu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyarette ettiler.Balkan ve Rumeli Türkleri Konfederasyonu üyeleri, olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirmek üzere Eskişehir’e gelen üyeler Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret ettiler. Belediye Meclis Salonunda karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette konuşan Konfederasyon Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, “Balkan ülkelerinde müşterek projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Konfederasyonumuzun daha etkin çalışarak ülkemize ve Balkanlara daha faydalı olacağına inancımız tamdır. Büyükşehir Belediyesi olarak Balkan göçmenlerinin yaşadığı bu şehirde hayata geçirdiğiniz projeler için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Balkan ve Rumeli Türklerini Konfederasyonu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.