Balkan Türkleri Konfederasyonu Vali Tuna’yı Ziyaret Etti

Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı Zihni Çalışkan, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Zürfettin Hacıoğlu ve diğer İl Federasyon üyeleri, Vali Güngör Azim Tuna’yı makamında ziyaret etti.Ziyarette yaptığı konuşmada diğer illerden gelen konfederasyon temsilcilerini Eskişehir’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Tuna, Eskişehir’in Türk dünyasının bir özeti konumunda olduğunu söyledi. Zamanında dünyanın birçok bölgesinden Eskişehir’in göç aldığını hatırlatan Vali Tuna, Balkan ülkelerinden gelen vatandaşların ilimizde huzur içerisinde yaşadıklarını aktardı. Burada herkesin Eskişehirli olduğuna değinen Vali Tuna, “Geldiğimiz yeri, köklerimizi unutmadan, daha önceki ecdadımızın bize olan mirasını ve hatırlarını da yaşatarak, gelenek ve göreneklerimizi unutmamalıyız. Biz, bu ortak oluşturduğumuz kültür içerisinde, huzur ikliminde ülke olarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Günümüzde bu mobilete, bu hareketlilik çok hızlanmış durumda. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, insanımız sürekli yer değiştirmekte, ekonomik sebeplerden dolayı göç etmektedir. Baktığımız zaman bizim insanımız uzun bir zamandır birbirleriyle kardeşçe yaşıyor, yaşamaya da devam edecektir. Bu kardeşliği bozmaya çalışanlar olacaktır. Bu zamana kadar bu kardeşliği bozamayanlar, inşallah bundan sonra da başarılı olamayacaklardır” ifadelerine yer verdi.10 BİN ÖĞRENCİYİ BALKAN ÜLKELERİNE GÖNDERDİKTürkiye’nin artık güçlü bir ülke olduğunu anımsatan Vali Tuna, 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı etkinlikleri kapsamında 10 bine yakın öğrenciyi Balkan ülkelerine gönderdiklerini söyledi. Balkan Türklerinin bir çatı altında toplanmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Vali Tuna, “Ülkemizin birliğine ve geleceğine, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yönelik iyi çalışmalar yapmanızı dilerim. Dezavantajlı gruplara karşı farkındalık oluşturulmasına yönelik, güzel projeler yapılması noktasında, daha fazla katkı sunulması gerektiğini düşünüyorum. Kültürel faaliyetler noktasında da yapılacak çok güzel işler var” diye konuştu.NİSAN AYI TOPLANTISI ESKİŞEHİR’DEKurumlararası işbirliğine de dikkat çeken Vali Tuna, sözlerinin sonunda heyetin Eskişehir’de iyi vakit geçirmesini diledi. Ziyareti kabulden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Zürfettin Hacıoğlu ise, konfederasyonun 10 yıl önce kurulduğunu söyledi. Amaçlarının Türkiye’de faaliyet gösteren Balkan Derneklerini bir araya getirmek olduğunu bildiren Genel Başkan Hacıoğlu, yapılan faaliyetler hakkında çeşitli bilgiler aktardı. Başkan Hacıoğlu, 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı etkinlikleri çerçevesinde, Balkan ülkelerine gönderilen çocukların ve gençlerin kendilerini ve orada yaşan Türk insanını fazlasıyla memnun ettiğini sözlerine ekledi. Konfederasyonun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı Çalışkan, üyeleri tek tek Vali Tuna’ya tanıttı. Konfederasyonun 9 federasyon, 171 dernekten oluştuğunu aktaran Başkan Çalışkan, yönetim kurulunun 24 kişiden oluştuğunu söyledi. 2 ayda bir Konfederasyon Yönetim Kurul Toplantılarını 9 federasyonun merkezinde yaptıklarını anlatan Başkan Çalışkan, nisan ayı toplantısının da yarın Eskişehir’de yapılacağı bilgisini Vali Tuna’ya verdi.