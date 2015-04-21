Akarbaşı’nda Sorunlar Mahalle Meclisinde Çözülüyor

Eskişehir Akarbaşı mahallesinde sorunlara, oluşturulan Mahalle Meclisinde tartışılıp belirlendikten sonra çözüm yolları aranıyor.Akarbaşı Mahallesi Muhtarı Ali Selçuk Yüceland, 25 bin nüfusa sahip mahallelerinde 11 kişilik bir Mahalle Meclisi oluşturduklarını anlattı. Meclisin, öğretmen Faik Dikmen başkanlığında zaman zaman toplanarak sorunlar tespit ettiğini belirten Yüceland, "Meclisimiz mahallemizde yaşayan vatandaşlardan oluşuyor. Zaman zaman bir araya gelip mahallemizin sorunları ve ihtiyaçlarını konuşuyor, çözüm yolları arıyoruz. Bu şekilde katılımcılık da sağlanıyor. belerlediğimiz sorunları Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a bizzat iletiyoruz. Hep birlikte bunları değerlendirip tartışıyoruz. Sağolsun Başkan Kazım Kurt her sorunumuza çözüm yolları buluyor’’ dedi.Modern bir binaya sahip olan muhtarlık binasının 2008 yılında Odunpazarı Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edildiğini de anlatan Akarbaşı Mahallesi Muhtarı Ali Selçuk Yüceland, 2004 yılından beri üçüncü muhtarlık dönemi yaptığını belirtti.