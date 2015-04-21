Zayıflatan Kahvaltılıklar

Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, kahvaltıda kahve, muz, yumurta, yaban mersini, çilek, kepekli tost tüketiminin sağlık için yararlı olacağını söyledi.Tutar, zayıflatan kahvaltılıkları şöyle sıraladı;"Kahve: İçerisindeki kafein sizi harekete geçirecektir. Eğer sabahları spor yapmayı tercih edenlerdenseniz spordan 45 dakika önce içilen kahve daha çabuk terlemenize neden olur. Bu durum daha fazla yağ yakmanızı sağlayacaktır. Eğer kahve içtikten sonra spor yaparsanız yüzde 15 oranında daha fazla yağ yakımınız gerçekleşir. Bu nedenle kahveyi eğer tansiyon probleminiz yok ise sabahları tercih etmelisiniz.Muz: Hem tok tutması hem de keyifle tüketilmesi muzu sabah kahvaltısının alternatif meyvesi yapmaktadır. İçerisindeki zengin potasyum ile kalbinize destek olurken aynı zamanda barsak problemleriniz var ise ona da destek olmaktadır. Ayrıca bağışıklık sisteminizi güçlendiren meyvelerin başında gelmektedir.Yumurta: Kahvaltının yıldızı ve vazgeçilmezidir. Temel protein kaynağıdır. Eğer fit bir bedene sahip olmak istiyorsanız veya kilo almaktan korkuyorsanız yumurtayı beslenme programınıza kesinlikle dâhil etmelisiniz. Sabah kahvaltısında omlet, menemen veya haşlanmış olarak tüketilen bir yumurta ile gün içerisinde daha uzun süre tok kaldığınızı göreceksiniz. Ayrıca spor yapıyorsanız beslenme uzmanınıza danışarak daha fazla yumurta beyazı tüketebilirsiniz.Yaban Mersini: Barsak metabolizmasını düzenlemesi nedeni ile yaban mersini sabah kahvaltılarında tüketilmesi önemlidir. Ayrıca mide krampları veya ülseri olanlar için yaban mersininin ekstra faydası vardır. Antioksidan özelliğinin olmasının yanı sıra enfeksiyonlara karşı koruyucudur. Bu nedenle bağışıklık sisteminizin en önemli koruyucularından birisidir.Çilek: B ve C vitamini içeriği yüksek olan çileğin damar tıkanıklığını önleyici ve kolesterolü düşürücü etkisi olduğu bilinmektedir. Ayrıca fosfor ve demir içeriği yüksektir. Günü daha dinç ve sağlıklı geçirmek istiyorsanız sabahları 8-10 adet çilek tüketebilirsiniz. Çilek antioksidan özelliği sayesinde daha enerjik bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.Çay: Çayı dünyada en çok içen toplumlardan olmamız bizim için ekstra bir avantaj sağlamaktadır. Çünkü sabah saatlerinde içilen çayın uyarıcı etkisi vardır ve günü daha dinç geçirmenizi sağlar. Fakat çok fazla çay içilmesi uzun vadeli kan seviyenizin düşmesine neden olur bu durumda halsizlik yaratabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca açık ve limonlu olarak tüketilebilir.Süt: Proteinden zengin olan besinleri fazla tüketirseniz hem uzun süre tokluk sağlar hem de kilo verirsiniz. Bu nedenle sabah saatlerinde sütü beslenme programınızda bulundurmalısınız. Sabah içilen bir bardak süt bir sonraki öğünde daha az besin tüketmenizi sağlayacaktır. Ayrıca içerisindeki zengin kalsiyum kaynağı kemik ve diş sağlığı için önemlidir. Bu nedenle çocuğunuz başta olmak üzere sizde süt içmeyi ihmal etmemelisiniz.Kepekli Tost: Eğer sabah kahvaltısı yapacak zamanınız yoksa en pratik çözüm kepekli ekmeğe hazırlanmış tosttur. Hem gün içerisinde enerjiye ihtiyaç duyduğunuz karbonhidratı ekmekten hem de zayıflamak için gerekli olan proteini peynirden vücudunuza almış olacaksınız. Kepekli tost iyi bir alternatif olmasının yanında kan seviyesi düşük olan bireyler için doğru bir seçim olmayabilir çünkü kepek kan seviyesinin düşmesine neden olur.”