Yakutiye, Köyde Dönüşüm Düşünüyor

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, ilçe merkezinde başarıyla yürüttüğü kentsel dönüşümü köy/mahallelere taşıdı. Yazıpınar köy/mahalleden gelen talebi değerlendiren belediye, terk edilmiş ev, ahır ve mereklerden oluşan 17 yapıyı yıkarak, enkazını köy dışına taşıdı. Belediye Başkanı Ali Korkut, köy/mahallelerde ortak projeyle daha çağdaş bir yapılaşmanın zorunluluk olduğunu söyledi.Yakutiye Belediyesine bağlı Yazıpınar köy/mahalle muhtarı Adnan Albayrak ve köylülerin talepleri doğrultusunda terk edilmiş ev, ahır, mereklerden oluşan 17 bina, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Tamamının göç nedeniyle sahipsiz olduğu belirtilen yapıların köy görünümünde olumsuzluk oluşturduğunu belirten köylüler ve muhtarın talepleri üzerine yıkılan binaların enkazı köy dışına taşındı. Muhtar Adnan Albayrak, "Belediye Başkanımız Ali Korkut’a konuyu aktardık, olumlu karşıladılar. Köy içerisinde ev, merek, ahır vebenzeri şekilde kullanılan ancak terk edilmiş ve harabeye dönüşmüş binalar çirkin görünüm oluşturuyordu. Göç, köylerde böyle bir durumun çıkmasına yol açıyor. Başkanımız bize destek oldu. Çirkin görünümden kurtulduk" dedi.ÇAĞDAŞ KÖY OLMALIViraneye dönen yapılar Fen İşleri ekipleri tarafından yıkılarak, enkazlarının köy dışına çıkarıldığını belirten Başkan Ali Korkut, "Köy/mahallelerimizden gelen talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Yazıpınar mahallemizde harabeye dönmüş yapıları temizledik, ancak bir şeye dikkat çekmek gerekiyor; o da köy/mahallelerimizde yapılaşma kalitesi çok düşük. Buralar için iyi bir çalışma ve düzenli bir yapılaşma günümüzde zorunlu. Çağdaş bir köy, köy/mahalle zorunluluk. Onların yaşam kalitesinin yükselmesi gerekiyor. Bunun için bir çalışma yapmak, sakinlerin de katılımı sağlanabilirse yeni şeyler yapmayı arzuluyoruz.Belki yeni köyler kurulmalı, belirli standartlar dikkate alınarak yeni yapılaşma sağlanmalı. Ahır, merek gibi yapılar oturma alanlarının dışına çıkarılmalıdır. Bu düşüncelerimizi paylaşmak, onların da katılımı ve onayını alabilirsek çağdaş köyler oluşturmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.