Sporculara Moral Gecesi

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler için Palandöken Gençlik Merkezi’nde gece tertiplendi.Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün sportif aktivitelerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikleri de devam ediyor. Erzurum GHSİM bünyesinde bulunan sporcu eğitim merkezinde konaklayan ve burada eğitim gören öğrenciler için Palandöken Gençlik Merkezi’nde bir eğlence gecesi düzenlendi. Oldukça neşeli bir ortamda geçen gecede sporcular bu kez sahne alarak şarkı söylemedeki yeteneklerini sergiledi. Sporcuların ailelerinin de ilgiyle izlediği gecede neşeli anlar yaşandı. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, sporcuları yoğun ders ve antrenman programları arasında biraz stresten uzaklaştırmak için onlara bir moral gecesi tertiplediklerini belirtti. GHSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile Palandöken İlçe Müdürü Köksal Kaçmaz, Cemil Kuzey ve Metin Günay ile antrenörlerinde katıldığı gecede sporculara çeşitli hediyeler verildi.