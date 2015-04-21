Sekmen: “Taksici Esnafının Derdi Benim Kendi Derdimdir”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Palandöken Devlet Hastanesi’nin etrafındaki taksici esnafıyla bir araya geldi.D-2 plakalı araçlarla korsan taksiler konusunda şikâyetlerini dile getiren esnaf, denetimlerin artırılmasını istedi. Çevre illerden gelen midibüs ve dolmuşların şehir merkezinde usulsüz bir şekilde yolcu taşıdığını ileri süren esnaf, Sekmen’e taksi durakları ve şoför camiasına olan ilgisinden ötürü teşekkür etti. Şehir ulaşımında aksayan sorunları asgari seviyeye indirmek için sürekli sahada olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, “Toplu taşıma, ulaşım ve trafik hizmetlerinde yaşanan sorunları en kısa sürede çözmek için ekibimle birlikte sürekli sahadayız. Taksici esnafının derdi benim kendi derdimdir. Bu sektörde yer alan, evine ekmek götüren kardeşlerimin sorunları elbette var, yok değil. Bu problemleri el birliğiyle çözeceğiz. Taksici esnafı kamu yararına çalışan bir esnaf gurubudur. Tıpkı geçmişte olduğu gibi ahi evran kültürünün yaygınlaşmasıyla eminim ki sorun yumakları çözülecek, haksız rekabet de sona erecektir” diye konuştu. Sekmen ayrıca, daha kaliteli bir hizmet için sektörde yer alan esnafın tek tip kıyafet giyinmesi, saç ve sakal traşlarına dikkat etmesi gerektiğini anımsattı. Sekmen, “Eğer bir araç sarı renkte ise bu onun kamu kimliğidir. ‘Bu araç kamuya hizmet ediyor’ anlayışıyla taksicilerin görevlerini bu bilinçle ifa etmeleri gerekir” dedi.