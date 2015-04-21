Sağlık Lisesinde, Üniversiteli Olmak Anlatıldı

Yakutiye Belediyesi tarafından düzenlenen, Yakutiye Kent Konseyi Gençlik Meclisinin organize ettiği Lise son sınıflarda rol model çalışması etkinliği bu hafta Sağlık Meslek Lisesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hava Özkan, mesleğin tamamlanması için fakültenin önemi anlatıldı. Yrd. Doç. Özkan, "Fakülte bitirdiğinizde mesleğinizi üst düzeye taşımış olacaksınız, aynı zamanda yaşamınızı kaliteli hale getirmiş olacaksınız. Mutlaka fakülte bitirmelisiniz" dedi.Erzurum Merkez Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut’un üniversite sınavına girecek olan lise son sınıfları için ön gördüğü, Yakutiye Kent Konseyi Gençlik Meclisinin organize ettiği ’Kariyer Günleri’ çalışması bu hafta Erzurum Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık Meslek) Lisesinde gerçekleştirildi. Rol model çalışması kapsamında Erzurum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gidildi. Acil Tıp Teknisyenliği ve Hemşirelik bölümü 11. sınıfta eğitim gören toplam 134 öğrenci, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hava Özkan’dan mesleklerine yönelik bilgi aldılar.Hava Özkan, meslek lisesi eğitiminin kendileri için iyi bir başlangıç olduğunu belirterek fakülte eğitimiyle bunun taçlandırılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Özkan, "Meslek Lisesi mezunu olmak bakım hizmetlerini yürütmekte kısmen yardımcı olur. Esas olan bu meslekte üniversite eğitimini tamamlamaktır. Bireyin bilişsel ve algısal yönünün güçlü olması, hem kendi yaşamını daha kaliteli hale dönüştürmesi hem de insanlara daha iyi bakım ve hizmet verebilmesi açısından önemlidir" dedi.Özkan, Sağlık Meslek Lisesi mezunu olup çalışmak yerine Üniversite eğitimi almanın önemin vurgu yaparak konuşmasını bitirdi. Erzurum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yücel Demirci, Belediye Başkanı Ali Korkut ve Gençlik Meclisine teşekkür ederek "Çocuklarımızın ufkunu açmak, üniversite okumanın gerekliliğini daha iyi kavramaları için güzel bir çalışma oldu. Diğer yandan Yakutiye Belediyesi, rol model çalışması devam ederken, okul bahçesinde bahçeyi öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için çalışma yaptı. Çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.