Online Psikolog Desteği Yaygınlaşıyor

Psikolog Barış Gürkaş, teknolojik gelişmeler ve internetin kullanım alanlarının yaygınlaşmasıyla ruh sağlığı online terapi, psikolog hizmetlerinden beden sağlığına kadar çeşitli uzmanlıklar bundan nasibini almaya başladığını söyledi.Gürkaş, “Bununla ilgili giyilebilir teknolojik cihazlar en çok ses getiren başlıklardan birisi. Günümüzde giyilebilir teknolojinin ulaştığı noktada tansiyon, kalp atışı gibi vücutta gerçekleşen bazı değişimler gözlenebilirken kişinin herhangi bir sağlık sorununa karşı önlem alması sağlanabiliyor. Giyilebilir teknolojilerin gelişimi henüz çok başlarda olsa da, sağlık alanında giderek yaygınlaşacağını da söylemek herhalde çok yanlış olmaz” dedi.Psikoloji ve psikolog söz konusu olduğunda da benzer teknoloji alt yapılarının temelinin atıldığını günümüzde gözlemlendiğini dile getiren Gürkaş, “Online psikologtan tutun da telefonda kullanılan terapi uygulamalarına kadar her geçen gün yeni bir ruh sağlığı uygulamasıyla karşılaşıyoruz. Bunlar günümüzde çok etkili olamasa da her geçen gün etkili olabilmesi için geliştiriliyor” diye konuştu.ONLİNE PSİKOLOJİK DESTEK VE TERAPİOnline psikolog desteğinin dünya genelinde hızla yaygınlaştığını anlatan Psikolog Barış Gürkaş, daha sonra şunları kaydetti; “Bazı psikologlar bunun etkili olamayacağını savunsalar da bu çok önüne geçilebilir bir süreç değil gibi görünüyor. Terapi odasında kurulan ilişki ve güven çok güçlü olması sebebiyle psikolojik sorunları üstesinden gelme sürecinde çok büyük bir avantaj. Ancak konu online psikolojik destek ve terapi olunca terapist ve danışan ilişkisi çok kolay güvene dönüşemeyebiliyor. Bir kameranın arkasından dünyanın öbür ucundaki bir kişiyle iletişim kurmak oldukça zor. Bunun en önemli sebebi ise günümüz insanının hala ekranlardan görüşme yerine oda içinde görüşmeyi tercih etmesi. Online psikolojik destek ve online psikolog desteği neredeyse zorunluluk haline geldiği durumlarda oluşabiliyor. Bununla en çok karşılaştığımız durumlar şu şekilde karşımıza çıkabiliyorOnline psikolog; Bir rahatsızlık sebebiyle evden çıkmasına engel olacak durumlarda, Bulunduğu bölgede psikolog desteği alamama durumunda, Yaşadığı bölgede danışanın dilini konuşan bir psikolog olmadığında, Kişinin psikolog desteği alacak zamanı olmadığında, Acil olarak psikolog desteği alması gerektiğinde, Maliyet olarak daha uygun bir desteğe ihtiyaç olduğunda online terapi etkili olmaktadır. Online psikolog desteğine bu pencereden baktığımızda avantajlarının olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Bu sebeple bunu yok saymak görmezden gelmek teknolojinin nimetlerinden yararlanmadığımız anlamına gelir.Online terapi desteği çok yeni bir kavram olduğu için psikologlarda bu sisteme yeni adapte olmaktadırlar. Zaman içinde gelişimi oldukça fazla olacaktır. Bunun en önemli sebebi ise teknolojinin google glass ve benzeri giyilebilir teknolojilerle hayatımızın gerçekliği şeklinde olacak olmasıdır. Bu noktada psikolog desteğini online hale getirerek bunun dışında kalmamak, buna karşı çözüm yolları geliştirirken faydalı olacaktır.”