MHP Milletvekili Adayı Kaya’dan Üç Aylar Mesajı

MHP Erzurum Milletvekili adayı Zekai Kaya; "Rahmetin ve bereketin İslam aleminin üzerine sağanak sağanak yağacağı Üç Aylar, mübarek olsun" dedi.Kaya, yaptığı açıklamada, İslam Alemi için ayrı bir mana taşıyan Receb, Şaban ve Ramazan aylarının, birlik ve beraberliğin pekiştiği, kalplerin manevi bir ritimle attığı zaman dilimlerinden olduğunu ifade etti. Kaya, "Geçmişin muhakeme ve muhasebe edilmesi için fevkalade büyük bir fırsat olan Mübarek Üç Aylar’ın, İslam Alemi’ne hayırlar getirmesini, dünyanın dört bir yanını rahmet ve bereket iklimiyle kuşatmasını niyaz ediyoruz" dedi.