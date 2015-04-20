MHP Adayları Çimen Ve Arslan Şükrü Paşa Esnafını Ziyaret Etti

MHP Milletvekili Adayları Ertürk Çimen ve Gökhan Arslan Şükrüpaşı semtinde esnaf ziyaretinde bulundu, seçmenle bir araya geldi.7 Haziran’da yapılacak olan seçimler öncesi seçim çalışmalarını sürdüren MHP Milletvekili adayları Ertürk Çimen ve Gökhan Arslan bugün Şükrüpaşa semtinde esnaf ziyaretinde bulundu, esnafın sorunlarını dinledi.Vatandaşların yakın ilgisini gören MHP adayları, 7 Haziran seçimlerinde destek istediler.MHP Milletvekili adayı Ertürk Çimen, mübarek üç aylara bugün itibariyle girildiğini hatırlatarak, “Bu aylar, milletimizin birlik ve beraberliğinin pekiştiği, aynı duygu ve maneviyatı paylaşan gönüllerin bir araya geldiği çok özel günlerdir. Hayatımıza huzur ve canlılık kazandıracak olan bu mübarek ay ve geceler, ailemize, ülkemize, milletimize ve Allah’a karşı görev ve sorumluluklarımızın olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Ülkenin birliği ve bütünlüğü için dualar ederek, kardeşliğimizi kuvvetlendirmeli, hoşgörü, sevgi ve saygıyı elden bırakmamalıyız. Bu güzel gün vesilesi ile tüm Müslüman kardeşlerimin mübarek üç aylarını tebrik ediyor ve Ramazan ayına huzur ve mutlulukla kavuşmayı yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” Dedi.