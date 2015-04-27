MHP Adayı Arslan Olur Ve Şenkaya’da…

7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum Milletvekili adayı Gökhan Arslan, MHP Olur İlçe Başkanı Hamdi Akın, MHP Tortum İlçe Başkanı Aziz Keleş ve Olur İlçe Teşkilatı eşliğinde Olur’da esnaf ziyaretinde bulundu.Olurluların MHP’ye olan ilgisinden çok mutlu olan Arslan, daha sonra MHP Olur İlçe Başkanı Hamdi Akın ve MHP Tortum İlçe Başkanı Aziz Keleş ile birlikte Şenkaya’ya geçti. Gökhan Arslan, Şenkaya’da MHP Şenkaya İlçe Başkanı Şenay Ören ve İlçe Teşkilatı eşliğinde esnafı ziyaret edip Şenkayalıların problemlerini dinledi. Gökhan Arslan, ’Bugün Olur’da MHP rüzgarının estiğini gördüm. Şenkaya’da da şenlendik. Şenkaya kararını vermiş. Allah’ın izniyle MHP iktidarı yakındır” dedi.Seçim çalışmalarını yüksek bir performans ile sürdüren Arslan, Narman MHP İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret ederek beraberindeki heyetle birlikte Erzurum’a döndü.