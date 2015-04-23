Hayvan Hırsızları Jandarmadan Kaçamadı

Erzurum’un Aşkale İlçesine bağlı Koçbaba Köyü’nde hayvan hırsızlığı yapan şahıslar jandarmanın sıkı takibini sonucu kısa sürede yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Koçbaba Köyü’nde Sabah hayvanlarına yem vermek için ahıra giden Cengiz Kaya, hayvanlarının çalındığını görünce durumu hemen jandarmaya bildirdi. 6 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili geniş çaplı araştırma yapan jandarma ekipleri, özel bir ekip kurdu.Yapılan çalışmalar neticesinde hayvanların Tercan ilçesine bağlı Güzbulak köyünde ikamet eden M.A., K.A. ve M.C. tarafından çalındığı belirlendi. Yapılan operasyonda söz konusu 6 büyükbaş hayvan 61 AE 073 plakalı kamyonet içerisinde Elazığ ili Karakoçan ilçesine bağlı Bulgurcuk köyünde bulundu. Büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edilirken, yakalanan şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi.