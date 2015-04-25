Güneş Vakfı Merkezinde düzenlenen programa ilgi oldukça yoğun oldu. Kur’an-ı Kerim Hafızı Bünyamin Yıldız hocanın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda Ahmet Şimşek hoca tarafından “Resulullah Efendimizi Anlamak ve Hayatımızda Yaşamak” konulu konferans düzenlendi.
Güneş Vakfı’nda Kutlu Doğum Programı
Güneş Vakfı’nca düzenlenen geleneksel Cuma konferansları etkinlikleri kapsamında bu hafta Kutlu Doğum Haftası ve Regaip Kandili programı düzenlendi.Güneş Vakfı Merkezinde düzenlenen programa ilgi oldukça yoğun oldu. Kur’an-ı Kerim Hafızı...
Güneş Vakfı’nca düzenlenen geleneksel Cuma konferansları etkinlikleri kapsamında bu hafta Kutlu Doğum Haftası ve Regaip Kandili programı düzenlendi.
Güneş Vakfı Merkezinde düzenlenen programa ilgi oldukça yoğun oldu. Kur’an-ı Kerim Hafızı Bünyamin Yıldız hocanın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda Ahmet Şimşek hoca tarafından “Resulullah Efendimizi Anlamak ve Hayatımızda Yaşamak” konulu konferans düzenlendi.
Güneş Vakfı Merkezinde düzenlenen programa ilgi oldukça yoğun oldu. Kur’an-ı Kerim Hafızı Bünyamin Yıldız hocanın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda Ahmet Şimşek hoca tarafından “Resulullah Efendimizi Anlamak ve Hayatımızda Yaşamak” konulu konferans düzenlendi.
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