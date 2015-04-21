Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Akar: “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Artıyor”

Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, KKYDP kapsamında önceki yıllarda faaliyete geçen yatırımların üretim tesislerini ziyaret etti.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında yüzde 50 hibeyle gerçekleştirilen yatırımlar, Erzurum’da tarımının sanayiye entegrasyonunda basamak atlamasına katkı sağlıyor.Erzurum’da 2015 yılında uygulanacak 9. Etap Ekonomik Yatırımlar proje başvuru döneminde bitkisel ürün işleme ve paketleme, soğuk hava deposu yapımı, alternatif enerji üretimi konularında toplam 9 proje Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylandı. Projelerin toplam bütçesinin 10 milyon 220 bin TL olduğu, bakanlık tarafından 4 milyon 900 bin TL hibe ödemesi yapılacağı belirtildi. Projeler faaliyete geçtiğinde 65 kişiye ek istihdam sağlanacağı kaydedildi.Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, KKYDP kapsamında önceki yıllarda faaliyete geçen yatırımların üretim tesislerini İl Müdür Yardımcısı Ferhat Han, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Metin Hanoğlu ve İl Müdürlüğü Proje Birimi personellerinden Ziraat Mühendisi Ahmet Hasdemir’le birlikte ziyaret ederek mevcut durum hakkında işletme sahiplerinden bilgi aldı.9 yıldır uygulamaya konulan projeyi değerlendiren İl Müdürü Osman Akar, “2006 yılında uygulamaya konan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, ilimizde bu güne kadar 59 proje uygulanmış olup, 11.371.020 TL hibe ödemesi yapılarak, 431 kişiye iş istihdamı sağlanmıştır. Bu projeler sayesinde ilimizde doğal kaynaklar ve çevre korunuyor. Kırsal alanda gelir düzeyi yükseltiliyor. Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin destekleniyor. Tarımsal pazarlama altyapısı geliştirilip, güvenilir gıdaların üretildiği, kırsal alanda alternatif gelir kaynakları oluşturularak ilimiz üreticilerine, yatırımcılarına ve ülkemize daha fazla gelir sağlanıyor ve iş istihdamı arttırılıyor.” dedi.Ülke genelindeki enerji açığına vurgu yapan Akar, KKYDP Tebliği kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına da hibe verdiklerini söyledi.Akar, yatırımcılardan yakında yayınlanacak olan 10. etap başvuru döneminde de yeni yatırım başvuruları beklediklerini sözlerine ekledi.