Forum AVM’de Tarım Ve İnsan Konulu Fotoğraf Sergisi

Erzurum’da 6. Tarım ve İnsan Konulu fotoğraf sergisi açıldı.Forum AVM’de düzenlenen serginin açılış törenine Vali Yardımcısı Abdurrahman İçyer, Yakutiye Kaymakamı Ahmet Katırcı, kamu kurumları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Açılışla ilgili açıklamada bulunan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, “Tarım sektörü artık tüm dünya ülkelerinin ana stratejisini oluşturmakta ve mücadelelerin bir çoğu bu amaç doğrultusunda yapılmaktadır. Bu gün burada, "İlimizin ve ülkemizin de geleceğini oluşturan tarımın, farklı dallarını içeren fotoğraflardan oluşan sergiyi Erzurum halkının beğenisine sunuyoruz. ’Tarım ve İnsan’ konulu fotoğraf sergisi, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi, tarımın istikrarlı olması, ülke ve kamuoyu gündeminde yer almasını sağlamak suretiyle bu alanda farkındalık oluşturulması ve tarımın insanla olan tarihsel ve kültürel bağının ebedileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmektedir." dedi,’Tarım ve İnsan’ konulu ulusal fotoğraf yarışmasının 2009 yılından beri Denizbank sponsorluğunda Genel, Çiftçi, Aile Çiftçiliği, Öğrenci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışanları ve Denizbank olmak üzere, 6 farklı kategoride düzenlendiğini ve bu yıl da altıncısının gerçekleştirildiğini dile getiren Akar, “Yarışmacılar Tarım ve Hayvancılık,Toprak, Su, Su Ürünleri, Gıda ve Muhafazası, tarım Ürünlerinin İşlenmesi, Çiftçi,Köylü ve Köy Yaşamına dair Her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabiliyorlar. Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödüller verilmektedir. Yarışmada sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların tüm illerde belirli bir takvim doğrultusunda kamuoyunun beğenisine sunulmak üzere sergilenmektedir. İlimizde de 27-29 Nisan 2015 tarihleri arasında Kent Meydanı ve Erzurum Forum AVM’de halkının beğenisine sunulacaktır. Herkesin yaşamında veya geçmişinde kendisine ait bir şeyleri bulabileceği bu sergiye katılımınızdan dolayı herkese teşekkür eder saygılar sunarım.” Dedi.