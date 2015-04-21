Erzurum Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi Tarafından Udyk Toplantısı Düzenlendi

Erzurum Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi tarafından koordine edilen 2015 yılı Uyum Danışma Yönlendirme Kurulu Toplantısı Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleştirildi.Toplantıya Vali Yardımcısı Ertuğrul Egemen, İlçe Kaymakamları, İl Müdürleri ve Sivil Toplum Kuruluşları katıldı.Yapılan toplantının günden konusu Sivil Toplum Diyaloğu IV Projesi Teklif Çağrısı olan toplantıda Avrupa Birliği Bakanlığı uzmanları tarafından proje teklifi ile ilgili sunum yapıldı.Sunumda söz konusu projenin dördüncü uygulama dönemi olan “AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV Projesi” kapsamında Çevre, Enerji, Tüketicinin ve Sağlığının korunması; Adalet, Özgürlük ve Güvenlik; İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi; Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu; İşletme ve Sanayi Politikası; Tarım ve Balıkçılık ile Eğitim hibe programları altında sivil toplum kuruluşlarına yaklaşık 11 milyon avro hibe desteği sağlanacak olup yaklaşık 75 proje destekleneceği belirtildi.Ayrıca proje kapsamında belirlenen dokuz müktesebat başlığı ve politika alanında geliştirilecek ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine önemli katkı sağlayacak olan hibe projeleri aracılığıyla, Türkiye’nin sivil toplum kuruluşları ve AB üye ülkelerindeki kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında güçlü bağlar kurulması ve işbirliğinin desteklenmesi hedeflendiği belirtildi.Toplantı tüm kuruluşların program hakkında bilgi sahibi olması ve hibe desteğinden en etkin şekilde yararlanabilmesinin önemli olduğu vurgulanmasının ardından dilek ve temennilerle son buldu.