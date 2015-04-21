CHP Erzurum Adayı Gonca Aytaş Erzurum Sivil Toplum Platformu’nu Ziyaret Etti

Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı Abdullah Mustafa Güvenli ve Yönetim Kurulu Üyesi M.Hanefi İspirli ile görüşlerini paylaşan Aytaş; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhuriyet tarihinde ilk kez kadın bir adayı partisinin Erzurum’da liste başı yaptığını söyledi.
Erzurum’u iyi bildiğini, bu şehrin kızı olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Aytaş; “Benim doğduğum sene Erzurum’dan milletvekili çıkarmışız. Biz, bu seçimlerde Erzurum’dan oldukça umutluyuz. Erzurum; göç vermeyi, ekonomide, eğitimde ve kültürde istediği yerde olmamayı hak etmiyor. Köy, köy dolaşarak halkı dinleyecek, onların sorunlarını meclise taşıyacağız.” dedi.
Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı Abdullah Mustafa Güvenli; CHP Erzurum birinci sıra adayı Gonca Aytaş”a adaylığının hayırlı olması temennisinde bulundu. Bayan adayların Erzurum için önemli olduğunu söyleyen Güvenli; sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’nin en büyük güçlerinden biri olduğunu, Erzurum’da siyasetten, eğitime kadar birçok alanda başarılı çalışmalar yapıldığına dikkat çekerek, Aytaş ve Yavuz’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.