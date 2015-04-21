CHP Erzurum Adayı Gonca Aytaş Erzurum Sivil Toplum Platformu’nu Ziyaret Etti

Partilerin adayları özellikle sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürürken CHP Erzurum birinci sıra adayı Gonca Aytaş İl Başkanı Tevhit Yavuz ile birlikte Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP)’nu ziyaret etti.Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı Abdullah Mustafa Güvenli ve Yönetim Kurulu Üyesi M.Hanefi İspirli ile görüşlerini paylaşan Aytaş; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhuriyet tarihinde ilk kez kadın bir adayı partisinin Erzurum’da liste başı yaptığını söyledi.Erzurum’u iyi bildiğini, bu şehrin kızı olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Aytaş; “Benim doğduğum sene Erzurum’dan milletvekili çıkarmışız. Biz, bu seçimlerde Erzurum’dan oldukça umutluyuz. Erzurum; göç vermeyi, ekonomide, eğitimde ve kültürde istediği yerde olmamayı hak etmiyor. Köy, köy dolaşarak halkı dinleyecek, onların sorunlarını meclise taşıyacağız.” dedi.Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı Abdullah Mustafa Güvenli; CHP Erzurum birinci sıra adayı Gonca Aytaş”a adaylığının hayırlı olması temennisinde bulundu. Bayan adayların Erzurum için önemli olduğunu söyleyen Güvenli; sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’nin en büyük güçlerinden biri olduğunu, Erzurum’da siyasetten, eğitime kadar birçok alanda başarılı çalışmalar yapıldığına dikkat çekerek, Aytaş ve Yavuz’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.