Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi, Türkoloji Bölümü Öğrencileri Atatürk Üniversitesi’nde

Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İrfan Küfrevioğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 20. yıl etkinlikleri çerçevesinde Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölümü öğrencilerini makamında kabul etti.Türk ve Sırp kültürünün ortak yanlarıyla ilgili panel için Erzurum’a gelen Belgrad Üniversitesi öğrencileri Rektör Vekili Prof. Dr. İrfan Küfrevioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.Atatürk Üniversitesine gelen her öğrenciyi bir kültür elçisi olarak gördüklerini ifade eden Küfrevioğlu, gönül birlikteliğinin her şeyin üstünde olduğunu belirtti.Cumhuriyetin ilanından iki yıl sonra Türkçe konuşmaya başladıklarını vurgulayan Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ksenija ise, burada bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile geçmişe dayanan bir kültür birlikteliğinin olduğunu ve bugün bunun artarak devam etmesini arzuladıklarını söyledi.