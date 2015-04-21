Başkan Sekmen’den Turgutcan’a Ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Başkanı Mithat Turgutcan’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitci ile birlikte Turgutcan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Sekmen, “Mithat ağabeyi, Erzurum’un mihenk ve köşe taşıdır. Kendisi Erzurum’un yaşayan tarihidir, gönül adamıdır. Türk Kızılayı bu güzel şahsiyetle adeta bütünleşmiştir. Değerli büyüğümüzün eski sağlığına kavuşması için Yüce Allah’a dua ediyoruz” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Turgutcan da, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Beyefendi’nin yükümlülüğü çok. Ben Reis Bey’in ne kadar yoğun çalıştığını bizatihi biliyorum. Bu meşguliyetin arasında zatı âlime zaman ayırdığı için kendisine çok müteşekkirim. Reis Bey, Türk Kızılayı ve eğitim yuvalarımıza çok büyük ehemmiyet veriyor. Çalışmalarını yakinen takip ediyorum. Başkanımız yurtlarımızın tadilatını üstlendi ve bizleri de ziyadesiyle mutlu etti” diye konuştu.