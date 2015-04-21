Başkan Sekmen," Erzurum’da, 2014 Yılında Bir Kalkınma Hamlesi Başlattık"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin bir önceki yıla (2014) ait gelir ve giderlerine ait hesap kayıt ve işlemlerine yönelik hazırlanan ’Denetim Komisyon Raporu’ meclisin bilgisine sunuldu. 2014 yılına ait çalışmaların yer aldığı ’Faaliyet Raporu’, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, Faaliyet Raporu’nun görüşüldüğü meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ilçe Belediye çalışanlarına, Meclis üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederek,"Sizlerle birlikte bir yılı aşkın görev süremiz boyunca yaptığımız çalışmaları, 2014 Faaliyet Raporu’nda sayısal veri ve bütün hatlarıyla ele aldık. Mührü aldığımız ilk gün bir hizmet manifestosu olarak telakki ettiğim ’Mazeret yok’, ’Yarın değil bugün’ diyerek, şehrimizde sizlerin de destek ve duasıyla bir kalkınma hamlesi başlattık. Toplumsal, katılımcı, sosyal, şeffaf belediyecilik ilkesi ve 7/24 çalışma esasına dayalı yönetim anlayışımızla birlikte Erzurum’u yaşanabilir bir şehir yapmakta kararlıyız. ’Ben değil biz’ diyerek başladığımız bu ekip çalışmasında, hamdolsun, büyük mesafeler kat ettik." dedi.Büyükşehir Belediyesi olarak, bir yıldır Erzurum’da gerçekleştirdikleri hizmetlere hem Erzurum halkının, hem de meclis üyelerinin şahit olduğunu kaydeden Başkan Sekmen, " 365 günde yapılan çalışmalarımızı, burada tek tek anlatmamız uzun bir zaman alacağından, şunu ifade etmek isterim ki; bizler ne yaptıysak, bu güzel memleket için, rüya bir şehir olmak için yaptık ve yapamaya devam edeceğiz. Bu Faaliyet Raporu, sizlerin yoğun meclis çalışmalarıyla desteklediğiniz ve emeğiniz olan faaliyetlerin bir özetidir. Erzurum için gece-gündüz, yaz-kış, yağmur-çamur demeden çalıştığımız bir yılın sonunda, Rabbim’den aynı şevk ve heyecanla geçecek nice dönemler diliyorum." şeklinde konuştu."2015’TE TOPYEKÛN BİR KALKINMA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"Bu yılın, Erzurum’un ikinci gelişim ve değişim dönemi olacağını ve 2015’te topyekûn bir kalkınma gerçekleştireceklerini kaydeden Başkan Sekmen, "Biz, Erzurum’un altyapısı, üst yapısı, imar ve yapılaşmasıyla beraber, aynı zamanda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere da ağırlık vereceğimizi de ifade etmiştik. Bunun gereklerini de yerine getirmeye gayret ediyoruz." dedi.Bu yıl, altyapıya başlayacaklarına vurgu yapan Başkan Sekmen, " İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları yenilenecek, arıtma tesisimiz ise bitiyor. İlçelerimiz ve mahallelerimizle şehrimizin altyapısını inşallah tamamlayacağız. Şehrin altyapısı derken, içme suyu, kanalizasyon, şehir merkezi ve gerekli yerlerde yağmur suyu kanalları gerçekleşecek." diyerek, altyapısı olamayan bir şehrin, şehir olmasının mümkün olmadığını belirtti."BU YIL, KENTSEL DÖNÜŞÜME BÜYÜK BİR AĞITLIK VERİYORUZ"Konuşmasında, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Çevre Bakanlığı ve TOKİ olarak kentsel dönüşüme büyük bir ağırlık verdiklerine dikkat çekerek, " TOKİ şuanda Erzurum’da inşaatlarına başladı, hafriyat alıyor. İnşallah hep beraber temel atma merasiminde bulunuruz. Şuanda, 300 küsur konut Ilıca’da, 600 küsuru da Eski Mal Meydanı’nda olmak üzere bin konutun inşaatı başlıyor. Biz, TOKİ’den 600 konut daha istedik, bununla beraber, bin 500’ün üzerinde konut yapımına bu yıl başlıyor. Ayrıca, Çevre Bakanlığı da 4 bin konut için altyapıya başlıyor. Biz de, Büyükşehir Belediyesi olarak konut inşaatlarına başlıyoruz. Erzurum’da, özel sektörün de önünü açmak üzere, yoğun bir yapılaşma gerçekleştiriyoruz." diye konuştu."İLÇE İLÇE, YERALTI VE YER ÜSTÜ ZENGİNLİKLERİMİZİ DEĞERLENDİRİYORUZ"Bir şehrin, marka şehir olabilmesi için, sanayi ve özel sektör yatırımlarına ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Başkan Sekmen, konuşmasına şöyle devam etti; "Bu konuda girişimlerimiz devam ediyor. İlçe ilçe, yeraltı ve yer üstü zenginliklerimizi değerlendiriyoruz. Erzurum’un yeraltı çok zengin, krom, magnezit, kömür, mermer, tuz, bakır yatakları var. Bunlarla ilgili girişimlerimiz devam ediyor. Erzurum’da bir ilçemizde, şu anda yüz milyon ton kömür rezervi var, bu tespit edildi. Bunu yapan firma şuanda girişimlerini devam ettiriyor. Bu proje, yakın bir zamanda, bölgeye büyük bir katkı sağlayacak. Maden İşleri Araştırma Genel Müdürlüğümüzün diğer ilçelerimizde de araştırma yapması gerektiği kanaatine vardık. Buralarda da yeni kömür rezervleri olabilir, çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde, bölgede Termik Santraller yapma imkanına kavuşacağız. İspir’de Erzurum kökenli bir hemşerimiz krom yataklarıyla ilgili bir izin aldı. Bu yıl, Bakır Zenginleştirme Tesislerini kuruyor. Bir başka vatandaşımız, Pazaryolu’nda Mermi Fabrikası kurmayla ilgili girişimlerde bulunuyor, işlemleri bitti, bu yıl fabrika kurulumunu gerçekleştiriyor. Yine o bölgede, granit üretimi şuanda başladı. Aziziye’de bir hemşerimiz 200 odalı, 600 yataklı çok modern bir tesis kuruyor. Bölgedeki şeker fabrikaları atıl durumda, buranın şeker pancarının değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca, bölgede üretilen patatesin değerlendirilmesi gerekiyor. Patates Depoları yapımı konusunda girişimlerimiz var, bu konuyla ilgili olarak, şuanda arkadaşlarımız Nevşehir’deler. Çünkü Erzurum’da üretilen patatesler değerlendirilmiyor. Ayrıca, hayvan yetiştiriciliği, organik tarım, güneş enerjisi ile ilgili yatırımlar da söz konusu. Benim arzum, bu ve benzeri yatırımların Erzurum’a kazandırılması için, yatırımcıların önünü açmak. Biz, bu şekilde şehrimizin gelişmesiyle ilgili çalışmaları takip ediyoruz.""BU ŞEHRİ ÜRETİM, YATIRIM VE İSTİHDAM MERKEZİ YAPIYORUZ"Konuşmasında, bu şehrin bir yatırım, üretim ve istihdam merkezi olmasının gerekliliğine vurgu yapan Başkan Sekmen, " Asıl bizim yapacağımız katkı, bu şehrin bir üretim, yatırım ve istihdam merkezi olmasıdır. Bunun için siz meclis üyelerimizden de Erzurum’a yatırımcı getirmeniz konusunda destek bekliyoruz. Biz, Belediye Meclisi olarak, bu şehrin gelecekteki üretim ve yatırımına katkı sunmak zorundayız. Bu şehirde göç duracaksa, bu şehirde yaşam olacaksa, Belediye hizmetleri ebetteki en iyi şekilde sunulacak, ama olmazsa olmazımız, bu şehrin bir yatırım, üretim ve istihdam merkezi olması. Bunları hep beraber takip edip, neticeye vardırmamız gerekiyor. Bunlar, bu meclisin, hepimizin hizmeti olacak. Hiç olmazsa, geri dönüp bakıldığı zaman, ’Bu mecliste görev alan insanlar, bu şehre bu yatırımları kazandırdılar.’ dedirtmemiz lazım." diyerek, bunun, bu şehrin insanlarının, bu şehre yapacağı en önemli hizmet olacağına belirtti."ERZURUM, BÜYÜK DEĞİŞİMLERE SAHNE OLUYOR"Meclisteki konuşmasının sonunda, 2014’teki güzelliklerden daha fazla bir değişimin 2015’te yaşanacağını açıklayan Başkan Sekmen, "Sizlerin desteğiyle her alanda gelişen ve değişen bir şehir olarak hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Her yıl yeni hizmetlerle şehrin sorunlarını asgariye indireceğiz. Bu vesileyle 2014 Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor." diyerek, Yeni Türkiye yolunda, Doğu’nun kalbi Erzurum’un, bu ve sonraki yıllarda büyük değişimlere sahne olacağını ifade etti.Başkan Sekmen’in konuşmasından sonra , Büyükşehir Belediyesi Encümen üyeliklerine, meclis üyeleri arasından yapılan gizli oylama ile, bir yıl görev yapmak üzere, beş üyenin seçimi yapıldı. Ayrıca, yine bir yıl görev yapmak üzere, oluşturulan 19 ihtisas komisyonuna, meclis üyeleri arasından iş ari oylama ile üye seçimi gerçekleştirildi.