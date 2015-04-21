Başkan Bulutlar, Vatandaşların Mübarek Üç Aylar Ve Regaib Kandili’ni Kutladı

Erzurum Palandöken İlçe Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, mübarek üç ayların başlangıcı ve Perşembe gecesi idrak edeceğimiz mübarek "Regaip Kandili” münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak vatandaşların bu müstesna günlerini kutladı.Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, mesajında duygu ve düşüncelerini şöyle belirtti; “Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan ve dini kültürümüzde özel bir yeri bulunan mübarek üç aylar, Yüce Mevla’mızın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı, rahmet ve bereket mevsimidir. Üç aylar, her biri ilahî tecellilerle, ihsan ve ikramlarla dopdolu olan Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri ile süslenmiş maneviyat iklimidir. Mübarek Ramazan ayı ve Bayramı’yla doruk noktaya ulaşan manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır. Dini hayatımıza pozitif anlamda yeni bir heyecan, canlılık ve ivme kazandıran kandiller, gönül evlerimizi aydınlatan ışıklardır. Üç aylar, kalplerimizi, ruhlarımızı dua ve ibadetlerle ferahlatmak, kulluk şuurumuzu tazelemek ve Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazanmak için fırsatlarla dolu bir zaman dilimidir. Bugün dünyanın her yanında bulunan Müslümanlar olarak, bu kutlu üç aylar mevsimini büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılamaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşerilerimizin, milletimizin ve bütün Müslüman Aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili’ni tebrik ediyor; bu kutlu zaman diliminin ülkemizin ve tüm İslam âleminin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.