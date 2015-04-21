Aziziye Belediyesi’nden Girişimcilik Kursu

Aziziye Belediyesi’nin KOSGEB desteğiyle üretim ve istihdama yönelik düzenlediği girişimcilik kursu başladı.Aziziye Belediyesi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle düzenlenen girişimcilik kursu büyük ilgi gördü. Kursa başvuran girişimci adayları için eğitimler başladı. Kurs bitiminde sertifika alan girişimcilerin hazırlayacakları projeler KOSGEB tarafından değerlendirildikten sonra 30 bin lira hibe, 70 bin lira faizsiz kredi verilecek.Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, üretime ve istihdama yönelik projelere büyük önem verdiklerinin altını çizerek, girişimcilik kursunun bu bağlamda atılmış bir adım olduğunu söyledi.Üretim ve istihdama yönelik projeleri arasında yer alan girişimcilik kursunun kendi işini kurmak isteyenler için büyük fırsat olduğuna dikkat çeken Başkan Orhan, “KOSGEB ve İŞKUR gibi kuruluşlarla işbirliği içerisinde üretim ve istihdama yönelik projelere ağırlık vereceğimizi vurgulamıştık. İlk etapta KOSGEB ile birlikte ‘Kendi İşinin Patronu Ol!’ sloganıyla girişimcilik kursu düzenledik. İşini kurmak isteyen, fikir üreten, farklı fikirlerle yeni projelere imza atmak isteyen hemşehrilerimizin bu fırsatı iyi değerlendirecekleri kanaatindeyim. Kursumuz başladı ve büyük ilgi gördü. Bu tür istihdama ve üretime yönelik, çeşitli kurum ve kuruluşlarla projeler gerçekleştirerek yeni kurslar düzenlemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.