Ali Korkut, Erzurum’da Katledilen Belediye Heyetini Andı, Batıya Hatırlatma Yaptı

Erzurum Merkez Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, 10 Mart 1918 tarihinde tuzağa düşürülerek Ermeniler tarafından belediye binası önünde kurşuna dizilen Belediye heyetini temsili bir törenle andı. Törende katledilenlerin anısına konulan anıt önüne karanfil konuldu. Törene Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Yavuz Aslan ile Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu’da katıldı. Lala Paşa Camii Müezzin Kayımı Mehmet Aşan ise Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti.Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, 1918 tarihinde tuzağa düşürülerek öldürülen dönemin Belediye Heyetini bir törenle andı. 24 Nisan Ermeni iddialarının gündemde olduğu bir güne denk gelen anma töreni için Yakutiye Kent Meydanı seçildi. Törene Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut’un yanı sıra Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden öğretim elemanları Prof.Dr. Yavuz Aslan, Erol Kürkçüoğlu katıldı. Yavuz Aslan, Belediye heyetinin katledilmesiyle ilgili fazla bilgi olmadığını hatırlatarak "Yakutiye Belediyesinin öncü çalışması önemli. Erzurum’da katledilen 13 bin insandan var. Belediye heyeti bunlardan bir bölümü" dedi. Törende Lala Paşa Camii Müezzin Kayımı Mehmet Aşan ise Kur’an okuyup, dua etti.Ali Korkut, belediye heyetinin katledilmesinin kendileri için bağlayıcı olduğunu hatırlatarak "12 Mart 1918 öncesi işgalci Ruslardan yüz bulan Ermeni çeteleri ile Rus ordusunda gönüllü görev yapan Ermeni grupları mütemadiyen Erzurum başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde katliamlar yapmışlardır. Kadın, çocuk, yaşlı ayrımı gözetmeyen eli kanlı Ermeni çeteleri sözde etnik temizlik yaparak nüfus yoğunluğunu ele geçirmeyi hedefliyorlardı. Bunun için 10 binlerce mazlum, masum Müslüman ahaliyi katlettiler. Erzurum’da yaşanan vahşetin izleri, bazı mekanları koruyamamış olmamıza rağmen Ezirmikli Osman Ağa Konağı, Mürsel Paşa Konağı, Yakutiye Kışlası, Yanıkdere ile Karskapı bölgeleri, İstasyon, Gölbaşı’ndaki Hacı Ahmet Hanı çevresinde hala bulunmaktadır. Biz bugün 10 binlerce mazlumun anısını temsilen, katledilen dönemin belediye heyetini anıyoruz. Şu mesajı vermek istiyoruz; 1918’de Erzurum’da başka şehirlerde, hatta Azerbaycan’da hangi zihniyetin eliyle katledildiysek, 1990’ların başında Hocalı, Kelbecer, Şuşa ve Karabağ’da aynı el tarafından katledildik. Ey hür dünya, biz acımızı içerimizde pişirdik, ne kinimiz var, nede nefretimiz. Bir şey ağırımıza gidiyor, gerçeklerden uzak, gerçeği görmeyen anlayışınızla suçlanmak" şeklinde konuştu.Korkut; "İşte 10 Mart 1918’de Belediye Başkanı Hakkı Paşa, Cemiyeti Hayriye temsilcileri ve belediye heyeti tuzağa düşürülerek katledildiler. Oysa Belediye heyeti; Ermenileri silahlandırmayın şikayetini iletmek için gitmişti, Rus komutan Antranik ise Rus Ordusunun şehirden çekilmesi konusunda görüşmek için onları çağırmıştı. Toplantıya giren Belediye heyeti üst araması yapılınca tuzağı anlar ya, kurtulmak için fırsat kalmamıştır. Zorla Gürcükapı semti Çamurlu sokak civarında bulunan belediye binası önüne getirilen heyet burada kurşuna dizilerek katledilmişlerdir. Bugün Yakutiye Kent Meydanında o gün vahşice tuzağa düşürülerek katledilen Belediye Başkanı Hakkı Paşa, Belediye Meclis Üyeleri ve heyetin diğer üyelerini anmak için toplandık. Onların ve vahşice şehit edilen 10 binlerin anısına bu anıtı dikiyoruz.” dedi.KURŞUNA DİZİLEN HEYETKurşuna dizilen heyette Belediye Başkanı Hakkı Paşa, Başkatip Ahmet, belediye meclis üyeleri Hacı Kazım, Hoca Ahmet, Tevfik Bey, Hafız Davut, Haşmet Bey, Komiser Ali, Narman Mahallesi İmamı Ziya, Kabe Mescidi İmamı Mehmet, Molla Ağazade Tevfik, Hoca İbrahim Efendi ve Cemiyet-i Hayriye temsilcileri Seyitof ile Abdulmabud’dur. Katliamdan sadece Hoca İbrahim Efendi yaralı olarak kurtulmuştur.