AK Parti Milletvekili Adayı Aydemir: “Hedefimiz Gönüllere Girmektir”

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı İbrahim Aydemir, Narman ilçesini ziyaret ederek ilçe teşkilatıyla seçim çalışmaları hakkında istişarede bulundu. Esnafı da ziyaret eden Aydemir seçmenlerin beklenti ve dileklerini paylaştı.Milletvekili adayı İbrahim Aydemir’i İlçe teşkilat binası önünde İlçe Başkanı Zafer Ruşen, Belediye Başkanı Ahmet İşleyen, ilçe teşkilat mensupları ve vatandaşlar karşıladı. Ak Parti Narman İlçe teşkilat binasında partililerle istişarelerde bulunan Aydemir, “Hedefimiz gönüllerde yer bulmaktır.” dedi.NARMAN KÜLTÜR VİZYONUMUZDURNarman’ın bir kültür ilçesi olduğunu vurgulayan Aydemir, “Sümmani’nin yürek, dimağ ve ruhunun beslendiği bu müstesna ilçemiz, özel bir konuma sahiptir” dedi.Narman’ın sıradan bir ilçe olmadığını, tarım, turizm, kültür ve sanat alanında değer ve potansiyelleriyle bir farkındalık oluşturduğuna dikkat çeken Aydemir, ilçenin beşeri sermayesi ile Erzurum’un ortak aklında önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.KIRMIZI PERİ BACALARIKonuşmasında Narman’ın turizm değerlerine atıfta bulunan Aydemir, Yanıktaş yakınlarında bulunan Kırmızı Peri Bacalarının daha fazla katma değer üretmesi için, özel bir tanıtım süreci başlatılması gerektiğini, ülke turizm gündemine sokulması ve destinasyon oluşturması olabilmesi yolunda Narman’ın temsilcisi olacağını kaydetti.NARMAN’IN EĞİTİM VİZYONUBir kültür ilçesi olan Narman’ın eğitim vizyonuyla da öne çıkması gerektiğini savunan Aydemir, “Halen bir Meslek Yüksek okuluna sahip olan Kültür ilçemiz Narman’ın eğitim ve kültür vizyonuna yönelik olarak Ziraat Fakültesine ait bir bölümün tesisi için önce Atatürk Üniversitemiz ve sonra da YÖK çerçevesinde girişim başlatacağız. Narman beşeri sermayesi, kültür ve eğitim kaynaklarıyla, Eğitim, turizm ve tarımda marka ilçe olmayı hak etmiştir.” diye konuştu.ŞEHİTLER BARAJIİlçenin tarımsal vizyonuna da değinen Aydemir, “Yapımına AK Parti iktidarları döneminde 2012 yılında başlanan, 2017 yılı başında da tamamlanması planlanan Narman Şehitler Barajı için ek ödenek sağlanması ve inşaatın planlanan süreden önce 2016 yılında devreye sokulması, ilçe tarımına yeni bir sinerji kazandıracaktır. Bizim Narman için bir diğer önceliğimiz de bu barajın bir an önce hizmet sokulması ve Narman’a kazandırılmasıdır.” dedi.NARMAN PLATFORMU ÖNERİSİİlçedeki göç sorununa değinen Aydemir, “Narman ilçemizin bir diğer meselesi göç sorunudur. İlçemiz 2014 ADNKS’ye göre binde 4 oranında göç vermiştir. Sorunun temelinde istihdam vardır. Bu güzide ilçemizde çok ciddi ve samimi biçimde turizm, eğitim ve tarım alanında bir kalkınma ve markalaşma seferberliğine ihtiyaç vardır. Narman’ın ortak aklını, hazine değerindeki irfanını harekete geçirerek, sosyal ve ekonomik kalkınma seferberliği için yeni bir süreç başlatmalıyız. Bu hemen olacak bir iş değildir. Öncelikle ilçemiz için, sosyal ve ekonomik potansiyelini ortaya koyacak bir platform oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Daha sonra altını çizerek söyleyeyim, çok ciddi ve kalbi şekilde bu platformla bir yol haritası oluşturmalıyız.” vurgusunu yaptı.SPORTİF VİZYONKonuşmasının son bölümünde ilçenin sportif vizyonuna da değinen Aydemir, “Narmanspor Kadın Buz hokeyi takımı Kadınlar Ligi şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı.2014-2015 Sezonu Kadınlar Ligi Şampiyonu olan Narman Spor Kulübüne maddi destek sağlanması noktasında bir girişim başlatmak boynumuzun borcudur. Narman’ın ve Erzurum’un adını buz hokeyi literatürüne başarıyla taşıyan bu güzide kulübümüze verilecek destek aynı zamanda, 2010 universiade oyunları kapsamında Erzurum’a kazandırılan 1 milyarlık tesislerinde katma değer üretir hale gelmesinde öncü olacaktır.” diye konuştu.Aydemir daha sonra teşkilat mensupları ile birlikte ilçeye bağlı köyleri gezerek seçmenle bir araya geldi.