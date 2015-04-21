İlköğretim Okulu Öğrencileri Kutlu Doğum Programı Yaptı

Kutlu Doğum Haftası programlarından birisini de Tercan Mehmet Kutsi Beğdeş öğrencileri gerçekleştirdi.Mehmet Kutsi Beğdeş İlköğretim Okulu Toplantı salonunda yapılan programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Özer, Müftü İsmail Geren, Şube Müdürü Sadirettin Çelik, Tercan Anadolu Lisesi Müdürü Yahya Güneş, Tercan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yusuf Kuntoğlu, Saltuklu Ortaokulu Müdürü Derya Terece, YİBO Müdür Yardımcısı Cengiz Soylu, Okul Müdürü Kadir Aydın, öğretmenler ve veliler katıldı. Programda slayt gösterileri. şiirler, ilahiler, tiyatro gösterileri ve semazenler yer aldı.Okul Müdürü Kadir Aydın, “Efendimizin 1444.Doğum yıldönümünde çocuklarımıza efendimizi anlatmak onlarında bu programla büyüklerine anlatmaları bizim için son derece gurur vericidir. Bu nedenle Emeği geçen öğretmenlerimiz Muhammet Gökhan Mete, Maviye Çakmak, Kübra Tuğçe Bingöl ve de öğrencilerimize çok çok teşekkür ederim.” dedi.Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Özer, hazırlanan programda emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek onları tebrik etti.