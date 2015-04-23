Erzincan Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adaylarını Tanıtıyor

Erzincan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Aksun aday tanıtım toplantısı gerçekleştirecek.25 Nisan 2015 tarihinde 13 Şubat Kapalı Spor Salonu’nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral Akçener’in katılımıyla düzenlenecek olan aday tanıtım programı hakkında bir açıklamada bulunan Başkan Aksun toplantının ardından Ahmet Şafak’ın konser vereceğini söyledi.Gerçekleştirilen toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayları Ümit Özker ve Mutlu Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Salih Aksu ve teşkilat mensupları katıldı.Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan İl Başkanı Bekir Aksun program hakkında yaptığı açıklamada; “Milliyetçi Hareket Partisi olarak aday tanıtım toplantımız 25 Nisan 2015 tarihinde 13 Şubat Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır. Yapılacak olan aday tanıtım toplantımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener ve akabinde konserimiz var, Ahmet Şafak sahne alacaktır. Bu aday tanıtım toplantımıza tüm hemşerilerimiz davetlidir. Aday tanıtım programımız ise saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayacaktır. Daha soran sırasıyla Ocak Başkanının konuşması, İl Başkanının konuşması, Milletvekili Adaylarımızın konuşmaları ve Meral Akşener Hanımefendinin konuşması ve akabinde Ahmet Şafak’ın konseri ile kapanışımızı yapacağız.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener Hanımefendinin Türkiye’deki son 20 yıllık siyaset içerisindeki yerini ve duruşunu herkes bilmektedir. Böyle bir hanımefendiyi Milliyetçi Hareket Partisi olarak Erzincan’da ağırlamaktan onur duymaktayız. Çünkü 28 Şubat sürecinde yapılan Milli Güvenlik Toplantısı’nda tek ve dik duruşunu gösteren bir hanımefendi olduğunu Türkiye bütün hafızasında tutmakta ve bilmektedir.HERKES SORUMLU BİR ŞEKİLDE DAVRANMALI!Bizler bu aday tanıtım toplantısı içerisinde Erzincan iki tane daha misafir ağırlayacaktır. Bu misafirlerin bir tanesi Cumartesi günü diğeri ise Pazar günü olacağı söylenmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak mensuplarımıza siz basın mensupları aracılığıyla seslenmek istiyorum. Kesinlikle herkes sorumlu bir şekilde davranmalı, Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücüler memleketin hiçbir köşesinde, hiçbir yerinde sorunlu bir davranış sergilemezler ve sergilemeyeceklerdir. Bu sebepten dolayı yapılacak olan toplantılara bizler hoşgörü ve saygı çerçevesinde kendimizi kontrol altında tutarak yaklaşmak istiyoruz. Bizim dışımızda yapılacak olan herhangi bir gösteri, yürüyüş, toplantı bizim kesinlikle kabul etmeyeceğimiz ve kesinlikle yasakladığımız şeylerdir.Bizler devletimizin koymuş olduğu kurallar çerçevesinde siyaset yapmayı kendine benimsemiş, kendisini bu konuda legal yollarla siyaset yapacağını herkes bilmelidir. Devletimizin kolluk kuvvetleri, emniyet güçleri gerekli tedbirleri alacaktır, gerekeni yapacaktır ve ilimizin hassasiyeti de ortadadır, çeşitli etnik grupları ve çeşitli kültürleri ilimiz kapsamaktadır. Bunun içinde burada çıkacak huzursuzluklardan ve sorunlardan önce Valilik makamımız ve Emniyet Müdürlüğümün alacağı tedbirlerle engel olacağına inanıyorum. Kesinlikle bir sorun olmadan bu toplantıların son bulmasını, sükûnetle sonlamasını diliyorum” dedi.